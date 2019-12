Westcraft Capistrano Calypso Trailer in Auktion Luxus Caravan wird versteigert

Über zehn Jahre arbeitete ein Experten-Team an dem 1950er Westcraft Capistrano, baute ihn um und modernisierte ihn. Nun steht unter dem Beinamen Calypso eine wahre Villa auf Rädern zum Verkauf. Anfang 2020 soll er unter den Hammer kommen.

Etwas mehr als zehn Meter misst der Hänger, sechs Fenster an jeder Seite. Der Innenraum ist optisch einer klassischen Einrichtung nachempfunden. Beispielsweise sind keine LED, sondern alte Glühbirnen verbaut, technische Raffinessen mit Holzpanels abgedeckt. Zur Hälfte sind diese noch original, zur Hälfte ersetzen neu angefertigte Holz-Bauteile die maroden Möbel. Keine leichte Aufgabe, diese perfekt aufeinander abzustimmen. Doch sie ist den Erbauern gelungen: Das Interieur ist beeindruckend.

Pawel Litwinski / Peter Lackner Holz-Dekor wird kombiniert mit Stahl-Elementen und klassischen Geräten.

Auch rund 50 Prozent der Alu-Außenwände mussten sie ersetzen und extra für den Calypso angefertigen. Küchenzeile und Bad bekamen neue Stahl-Elemente, so auch eine Duschkabine – tatsächlich auch aus Stahl. Wirkt etwas kalt, erscheint aber deutlich edler als die konventionellen Plastik-Wannen. Viele Kleinteile wie Ventilatoren, Griffe oder Armaturen sind nun aus robustem Aluminium.

Das Fahrgestell wurde von Grund auf restauriert und an kritischen Stellen mit Platten verstärkt. Der ganze Anhänger bekam eine moderne Elektrik, die Räder einen gründlichen Check und natürlich neue Reifen; Achsen, Bremsen und Fahrwerk mussten die Experten generalüberholen.

Auf der technischen Seite kommen ein neuer Boiler, sowie eine Duotherm-Heizung mit Klimaanlage und Fernsteuerung dazu. Zudem zwei NAD Soundsysteme im Wohn- und Schlafbereich, zwei Sony Flatscreens mit Bose Sound-Leisten und USB-Steckdosen. Durch den klassischen Dixie Permaview Herd und die passende, neue Norcold Kühl-Gefrier-Kombination bekommt die Küche einen ganz besonderen und urgemütlichen Stil.

Pawel Litwinski / Peter Lackner Zehn Meter, sechs Fenster - darin lässt es sich leben.

Am 18. Januar 2020 steht der Westcraft Capistrano Calypso Trailer bei den Leake Auctions in Scottsdale, Arizona in den USA zur Versteigerung. Nur ein einziger weiterer Capistrano soll dem Auktions-Anbieter bekannt sein, dieser jedoch in einem völlig verrotteten Zustand. Einen Start-Preis gibt es nur auf Anfrage. Laut „Homecrux.com“ soll jedoch allein die Restauration etwa 600.000 US-Dollar gekostet haben.

Fazit

Der besondere Look und der voraussichtlich sehr extravagante Preis machen klar: Dieser Wohnwagen ist etwas für Liebhaber. Wir sind uns aber sicher, dieser Trailer findet bei der Auktion im kommenden Januar einen neuen Besitzer – mit einer Vorliebe für Stahlduschen und Holzmöbel.