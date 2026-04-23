Youngtimer Hyundai Coupé (2002–2009): Sportlichkeit zum kleinen Preis

Die dritte Generation des Hyundai Coupés (2002–2009) überzeugt mit einer breiten Palette an Motorisierungen. Besonders beliebt ist der 2.7-Liter-V6-Motor, der mit einer Leistung von bis zu 167 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h sportliche Fahreigenschaften bietet. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in nur 8,2 Sekunden – Werte, die in dieser Preisklasse durchaus bemerkenswert sind.

Neben dem V6-Motor stehen auch kleinere Varianten wie der 2.0-Liter-Vierzylinder (143 PS) zur Verfügung, der eine gute Balance zwischen Leistung und Effizienz bietet. Der Verbrauch liegt je nach Motorisierung zwischen 8 und knapp über 10 Litern pro 100 Kilometer – ein Punkt, den man bei den Betriebskosten berücksichtigen sollte.

Ein weiteres technisches Merkmal ist das Sechsgang-Schaltgetriebe des V6-Modells, das präzise Schaltvorgänge ermöglicht und zum sportlichen Charakter beiträgt. Auch das Fahrwerk wurde so abgestimmt, dass es sowohl auf kurvigen Landstraßen als auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn Stabilität bietet.

Alltagstauglichkeit und Design Trotz seiner sportlichen Ausrichtung punktet das Hyundai Coupé auch in Sachen Alltagstauglichkeit. Der Kofferraum mit einem Volumen von 312 Litern bietet ausreichend Platz für Wochenendausflüge oder kleinere Einkäufe. Die Rücksitze sind zwar eher für Kinder oder kurze Strecken geeignet, aber das gehört bei einem Coupé dieser Klasse zum Konzept.

Das Design des Fahrzeugs hebt sich durch seine geschwungenen Linien und markanten Doppelscheinwerfer deutlich von der Masse ab. Besonders nach dem Facelift im Jahr 2005 wirkt das Modell noch dynamischer: Neue Lufteinlässe an den Kotflügeln und überarbeitete Scheinwerfer sorgen für einen modernen Look.

Stärken und Schwächen im Überblick Zu den größten Stärken des Hyundai Coupés zählt zweifellos sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits ab etwa 2.500 Euro sind gut erhaltene Modelle erhältlich – ein unschlagbares Angebot für ein Fahrzeug mit diesem Maß an Fahrspaß und Ausstattung. Auch die Zuverlässigkeit wird von vielen Besitzern gelobt: Der V6-Motor gilt als robust, solange regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Allerdings gibt es auch Schwächen: Der Verbrauch ist vergleichsweise hoch, insbesondere bei sportlicher Fahrweise in der Stadt. Zudem kann Rost an Radläufen oder am Unterboden auftreten – hier lohnt sich eine gründliche Inspektion vor dem Kauf.

Tipps für Gebrauchtwagenkäufer Wer ein Hyundai Coupé als Gebrauchtwagen kaufen möchte, sollte einige Punkte beachten: Modelle mit lückenloser Wartungshistorie sind klar zu bevorzugen, da sie weniger anfällig für teure Reparaturen sind. Besonders beim V6-Motor sollte darauf geachtet werden, dass Zahnriemenwechsel rechtzeitig durchgeführt wurden.

Auch eine Probefahrt ist unerlässlich: Dabei können potenzielle Probleme wie ungewöhnliche Geräusche am Fahrwerk oder Defekte an der Zentralverriegelung erkannt werden. Schließlich empfiehlt es sich, auf Fahrzeuge zu setzen, die nach dem Facelift ab 2005 produziert wurden – diese Modelle profitieren von technischen Verbesserungen und einer moderneren Optik.