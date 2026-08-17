Dodge bringt radikales Muscle Car: Charger Super Bee kommt mit 608 PS

Dodge legt den Charger Super Bee für das Modelljahr 2027 neu auf und bringt zum Start eine limitierte Launch Edition. Angetrieben wird das Modell von einem 3,0‑Liter Biturbo-Reihensechszylinder mit 608 PS (447 kW) und 720 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h gibt Dodge mit 3,6 Sekunden an, die Viertelmeile mit 11,8 Sekunden.

Serienmäßig ist der Super Bee mit Allradantrieb ausgestattet. Über eine Taste am Lenkrad lässt sich ein reiner Hinterradmodus aktivieren, in dem 100 Prozent des Drehmoments an die Hinterachse geleitet werden. Für Beschleunigungsstarts sind Launch Control, Line Lock und eine Torque-Reserve-Funktion vorgesehen, die unter anderem gleichmäßige Starts und wiederholbare Runs unterstützen sollen.

Adaptives Fahrwerk Beim Fahrwerk setzt Dodge auf neue Dual‑Valve-Adaptivdämpfer. Sie können Druck- und Zugstufe unabhängig voneinander in Echtzeit regeln. Ergänzend nennt der Hersteller hohe Federraten sowie erhöhte Steifigkeit an den Fahrwerkslagern. Ziel ist eine straffere Karosserieführung sowie ein präziseres Einlenkverhalten bei reduzierter Untersteuerneigung.

Die Bremsanlage besteht aus 16‑Zoll-Bremsscheiben rundum. Vorn kommen Sechskolben-Festsättel, hinten Vierkolben-Festsättel zum Einsatz. Montiert sind 20×11‑Zoll-Schmiederäder mit Goodyear Eagle F1 Supercar 3 in 305/35 ZR20 rundum. Dodge verweist in diesem Zusammenhang auf Grip und thermische Standfestigkeit bei hoher Belastung.

Verbesserte Kühlung Für die Kühlung wurde die Front überarbeitet: vergrößerte Luftwege zu Kühlern und Bremsen, zusätzliche Kühler sowie neue Luftführungen sollen die thermischen Reserven erhöhen. Aerodynamisch nennt Dodge einen längeren Frontsplitter und einen größeren Heckspoiler.

Neu sind außerdem Track- und Drag-Modi, die Antrieb, Schaltung, Dämpfer und Regelsysteme anpassen. Ein Drive Experience Recorder von Cosworth kann Fahrten als 1.080p-Video inklusive Fahrzeugdaten aufzeichnen und zur Auswertung exportieren.

Es wird noch heftiger Die Launch Edition gibt es in den drei Farben Sucker Punch, Shady und Diamond Black. Außen gehören spezifische Grafiken, schwarze 20‑Zöller und gelbe Bremssättel dazu, innen Stoff-Performance-Sitze mit Super‑Bee-Stickereien. Preis, Bestellstart und Verfügbarkeit will Dodge später bekanntgeben. Branchenbeobachter rechnen mit weiteren Varianten der Baureihe; Dodge kündigt stärkere SRT-Modelle an, äußert sich zur Motorisierung jedoch nicht im Detail.