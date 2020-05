Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 Sorry Kids, dieses Spielzeug ist ab 18

Der Lamborghini Sián FKP 37 ist im echten Leben nur was für die ganz großen Jungs und Mädels mit dem ganz großen Geldbeutel. Aus Lego sieht's wenig anders aus: Das Set aus 3.696 Teilen ist nichts für Kinder.

Eine Meldung kann immer mehrfach gedeutet werden. Dies gilt auch für Folgende: 379,99 Euro für ein Lego-Auto. Die einen werden sagen: "Das ist eine Frechheit. Früher war alles billiger!" Die anderen freuen sich darüber, dass es dieses Spielzeug überhaupt gibt und würden wahrscheinlich jeden Preis bezahlen, den Lego aufruft.

Genauer gesagt handelt es sich bei dem "Lego-Auto" um einen Lamborghini Sián FKP 37 der Abteilung "Technic". Das Spielzeug besteht aus 3.696 Teilen und wird unter der Artikelnummer 42115 geführt. Das Besondere sind weder die vielen Teilen, noch das Fahrzeugmodell an sich. Außergewöhnlich ist die Tatsache, dass Lego dafür ein Mindestalter von 18 Jahren aufruft. Die Bauzeit soll 14 Stunden betragen – für Erwachsene wohlgemerkt.

Lego Alleine das sichtbare Achtgang-Getriebe verspricht viele Bastelstunden.

V12-Motor und Pushrod-Radaufhängung

Neben der puren Teileflut könnte die Detailverliebtheit ein Indiz für die gewählte Altersgrenze sein. Der Lamborghini Sián FKP 37 von Lego Technic ist mehr, als nur ein Spielzeug. Allein das Cockpit mit der authentischen Konsole, die Reisetasche mit einem Code, der weitere Inhalte online freischaltet, das komplexe Acht-Gang-Getriebe und die kunstvoll gestaltete Pushrod-Radaufhängung sprechen für sich. Dieser Lambo "darf" nicht gefahren werden. Er gehört eigentlich jeden Tag neu aufgebaut.

Hinzu kommen seine Lambo-typischen Scherentüren, die sich per Druckknopf öffnen. Der Heckspoiler gleitet bei Bedarf in die gewünschte Höhe. Im realen Leben sorgt diese Bewegung für den wichtigen Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten. Ebenso originalgetreu kommen die goldfarben trommellackierten Felgen daher. Im Heck des Modells ist der legendäre V12-Motor mit beweglichen Kolben, Allrad-Antrieb und dem Acht-Gang-Getriebe verbaut. Letzteres lässt sich per Schaltwippen betätigen.

Fazit

Der aus 3.696 Teilen bestehende Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 müsste eigentlich täglich neu aufgebaut oder weggesperrt werden. Denn ein Schicksal teilt er sich mit all seinen Lego-Brüdern: einmal aufgebaut, wird er schnell zum teuren Staubfänger.