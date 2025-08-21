Luxus-Hochsitz auf Hummer-Basis: Jagdkanzel mit Aussicht und Stil

Mit diesem Hummer H1 erhebt sich die Jagd auf ein ganz neues Niveau. Auf der Ladefläche thront eine hydraulisch ausfahrbare Kanzel, die Jäger hoch hinaushebt und ihnen den besten Überblick verschafft. Damit wird jeder Ausflug ins Revier zum Erlebnis zwischen Luxus, Technik und Natur.

Vom Militärfahrzeug zur Jagdkanzel Der Hummer H1 stammt ursprünglich aus dem US-Militär und überzeugt mit robustem Aufbau. Die modernisierte M1123-Version wurde überholt, erhielt einen neuen Motor und ein frisches Getriebe. Heute präsentiert er sich als Cabrio-Pick-up mit Stoffdach, der sich dank der Hubvorrichtung in einen mobilen Hochsitz verwandelt.

Luxus trifft Praktikabilität Neben der eindrucksvollen Technik überzeugt auch der Komfort. Die geschlossene Kanzel schützt vor Wind und Wetter und kann sogar als Schlafplatz dienen. Wer hier Platz nimmt, genießt nicht nur Ruhe und Ausblick, sondern auch ein Stück Exklusivität, das gewöhnliche Jagdkanzeln nicht bieten.