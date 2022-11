Peugeot Inception Concept auf der CES Design-Ausblick auf die Elektro-Zukunft

Damit hat sich die Automarke des Stellantis-Konzerns die größte Messe für neue Technologien und Innovationen als Bühne für ihre Zukunftsstudie ausgesucht. Sie soll zeigen, wie das Design auf Basis der "BEV-by-design"-Plattformen aussieht.

Erstes E-Modell auf Inception-Basis ab 2025

Bereits auf dem Autosalon in Paris 2022 hatten die Franzosen ein entsprechendes Konzept angekündigt, das über einen komplett neugestalteten Innenraum sowie die nächste Generation des i-Cockpits verfügt. Gestensteuerung gehört ebenso dazu wie "neue digitale und physische Erlebnisse", so Peugeot. Auch das Exterieur wird weiterentwickelt, um der E-Mobilität Rechnung zu tragen. Die "katzenartige Haltung" und die Lichtsignatur werden überarbeitet. Die Studie verkörpert schließlich auch die drei Kernwerte der Marke: Faszination, Emotion und Exzellenz. Ein erstes Serienmodell in Anlehnung an das Inception Concept wird es Mitte des Jahrzehnts geben.

Auf seinem "EV Day 2021" hatte Stellantis die vier "BEV-by-design"-Plattformen (STLA Small, Medium, Large und Frame) vorgestellt. Sie sind flexibel ausgeführt und können mit drei Elektromodulen sowie standardisierten Batteriepacks versehen sein. Soft- und Hardware-Aktualisierungen sollen die Plattformen länger modern halten.

Fazit

Auf der CES in Las Vegas zeigt Peugeot mit dem Inception Concept, wie Exterieur und Interieur der kommenden Elektroautos aussehen können. Ein erstes Modell auf Basis dieser Studie gibt es ab 2025.