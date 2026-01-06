Aumovio Projektionstechnologie: Werbebotschaften aus dem Dach-Himmel

Üppige Bildschirmformate haben sich in den Cockpits moderner Autos bereits flächendeckend durchgesetzt und bieten so reichlich Platz für Anzeigen – teilweise auch solche mit Werbebotschaft. Automobilzulieferer Aumovio geht noch einen Schritt weiter und nutzt die komplette Cockpitlandschaft als Projektionsfläche für sein neues Anzeige-Konzept, das jetzt auf der CES 2026 in Las Vegas vorgestellt wurde.

Armaturenbrett als Leinwand Die Surface Projection getaufte Innovation von Aumovio soll das Nutzererlebnis im Cockpit neu definieren. Das System basiert auf einer hoch entwickelten Projektionstechnologie, die Visualisierungen direkt auf die Oberfläche des Cockpits projiziert. Die kompakten, hochauflösenden Projektoren können in den Dachhimmel oder auch direkt in die Dachbedieneinheit integriert werden und erlauben so eine Bildausgabe von A-Säule zu A-Säule über die gesamte Cockpit-Oberfläche. Das System arbeitet dabei mit bis zu drei Miniaturprojektoren, die in einer Einheit kombiniert werden. Für eine durchgehende Bilddarstellung sorgt eine intelligente Software, die die Bildteile entsprechend nahtlos überlagert.

An die Projektionsfläche des Cockpits stellt die Technologie dabei keine besonderen Anforderungen. Die besten Ergebnisse liefern allerdings dunkle Oberflächen, auch in Verbindung mit einem Bezug aus Mikrofaser-Velours. Die Aktivierung des Systems erfolgt automatisch bei Anbruch der Dämmerung. LED-Projektionstechnologie sorgt für eine minimale Stromaufnahme.

Gesteigertes Nutzererlebnis Wenn Sie sich jetzt fragen, was diese Technologie Autofahrern bringen soll – auch dazu liefert Aumovio Antworten. Mit der Projektionstechnik lassen sich emotionale Farb- und Lichteffekte gestalten, dekorative Motive einblenden oder auch funktionale Anzeigeflächen für Nutzerinformationen, beispielsweise für Navigation oder Warnhinweise, realisieren. Wir denken schon einen Schritt weiter und sehen gesponserte Werbeeinblendungen vor uns im Auto aufscheinen.

Aumovio Hier könnte auch Werbung stehen.

Einen konkreten Serieneinsatz kündigt Aumovio auf der CES noch nicht an, erklärt aber, dass die Projektionstechnologie für den Automotive-Serieneinsatz skaliert werden kann.