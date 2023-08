Vom V8-Sauger zum Vierzylinder-Turbo oder gleich ausschließlich elektrisch: In den USA sortieren die Big Three in den kommenden Jahren ihre großvolumigen Motoren aus. Zuvor dürfen Hellcat-, Coyote- und LT-Motoren mit leistungsstarken Topmodellen noch mal richtig aufdrehen. Es beginnt eine Zeit, in der in vielen Fällen Baureihen in ein Verbrennermodell und ein Elektromodell unterteilt werden. Diese teilen sich den Modellnamen, haben aber technisch nichts gemein.