China entwickelt eigenen Wankelmotor: Ein oder zwei Scheiben für bis zu 150 PS

Der chinesische Motorenhersteller Harbin Dongan Auto Engine, eine Tochtergesellschaft der Changan Automobile Group, hat erstmals erfolgreich einen Prototyp eines Rotationsmotors zum Laufen gebracht. Nach Unternehmensangaben erfolgte die erste Zündung am 19. Dezember im Test- und Prototypenzentrum des Dongan Power Range Extender Power System Research Institute. Die Serienproduktion des Motors ist für das Jahr 2027 geplant.

Nur acht Monate Entwicklungszeit Die Entwicklung des Aggregats begann im April und erfolgte in Kooperation mit dem internationalen Entwicklungsdienstleister AVL, der Dongan bei Simulation, Konstruktion und Validierung unterstützte. Technisch basiert der R05E auf einem dreieckigen Rotor mit gebogenen Flanken, einem unabhängigen Doppelzündsystem sowie einer leichten Exzenterwelle mit integriertem Ausgleichssystem. Hinzu kommt ein integrierter Wassermantel zur thermischen Stabilisierung.

Mit einer Nenndrehzahl von 6.500/min. erreicht der Motor eine Leistung von 53 kW. Die Leistungsdichte gibt Dongan mit rund 1,2 kW/kg an. Zur Reduzierung von Reibung und Verbrauch kommen ein Aluminiumgussgehäuse sowie eine NDC-Beschichtung aus Nanodiamant-Verbundmaterial zum Einsatz. Weitere konstruktive Besonderheiten betreffen die Verbrennungsraumgestaltung und die Abdichtung des Rotors.

Die interessante Geschichte des Wankelmotors haben wir in der Bildergalerie zusammengefasst.

Sehr kompakte und leistungsstark Nach Unternehmensangaben eignet sich der R05E aufgrund seiner kompakten Abmessungen, der hohen Leistungsdichte und der vergleichsweise geringen Geräusch- und Vibrationsentwicklung sogar für Luftfahrtanwendungen – konkret für mittelgroße bis große Niedrigflugfahrzeuge sowie für spezielle Einsatzfahrzeuge. Perspektivisch ist auch eine Zweirotor-Version mit einer Leistung von über 110 kW geplant.

Der auf den Namen R05E getaufte Einrotor-Motor, wurde primär für Anwendungen in der Niedrigflugwirtschaft entwickelt. Dieser Wirtschaftsbereich umfasst Luftfahrzeuge und Dienstleistungen im Luftraum unterhalb von 1.000 Metern, darunter bemannte Fluggeräte, Drohnen sowie elektrische Senkrechtstarter (eVTOL). Parallel ist der Motor auch als Reichweitenverlängerer für batterieelektrische Fahrzeuge vorgesehen.

Motorenspezialist Dongan Parallel zur R05E-Entwicklung arbeitet Dongan auch an Saug- und Turbomotoren für unbemannte Luftfahrzeuge mittlerer und hoher Flughöhen. Dabei kooperiert das Unternehmen unter anderem mit Xpeng Aeroht, der Flugauto-Sparte von Xpeng, sowie mit Huawei und DJI. Ziel ist es, künftig auch Antriebssysteme für weitergehende luftfahrttechnische Anwendungen anzubieten.

Die Entwicklung des Rotationsmotors ist eingebettet in die industriepolitische Strategie Chinas, die Niedrigflugwirtschaft gezielt auszubauen und die Abhängigkeit von importierten Schlüsseltechnologien zu reduzieren. Dongan wurde 1948 gegründet und ist ein staatlich kontrolliertes, börsennotiertes Unternehmen innerhalb der Changan Automobile Group. Das Unternehmen entwickelt und produziert Motoren, Getriebesysteme sowie Range-Extender-Lösungen für Fahrzeuge mit konventionellem und elektrischem Antrieb.