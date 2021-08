Robotaxis von Daimler und Bosch Gemeinsame Entwicklung wird beendet

Daimler und Bosch werden vorerst nicht mehr gemeinsam an der Entwicklung von Robotaxis für den Stadtverkehr arbeiten, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Seit 2018 hatten der weltgrößte Automobilzulieferer und der Stuttgarter Autobauer in einem gemeinsamen Projekt Software und Hardware für fahrerlose Wagen entwickelt, die in wenigen Jahren in Städten unterwegs sein sollten. Doch jetzt steht die Zusammenarbeit vor dem Ende. Ein serienreifes Robotaxi gibt es nicht.

Beide Unternehmen bestätigen

Nach "intensiver Prüfung und im besten partnerschaftlichen Einvernehmen" hätten sich die Unternehmen darauf verständigt, sich "in Zukunft in dem hochkomplexen Entwicklungsumfeld des vollautomatisierten und fahrerlosen Fahrens im urbanen Umfeld auf ihre individuellen Entwicklungspfade zu fokussieren", zitiert die Süddeutsche einen Daimler-Sprecher. Auch Bosch bestätigt gegenüber der Zeitung, dass Gespräche über das Ende des Projekts geführt werden.

Neben der Kooperation mit Bosch arbeitete Daimler auch mit dem Konkurrenten BMW zusammen, um gemeinsam Technologien für das selbstfahrende Auto zu entwickeln und marktreif zu machen. Aber auch diese Kooperation zum Autonomen Fahren wurde bereits 2020 wieder beendet.

Fazit

Die Transformation von einem reinen Autohersteller hin zu einem kompletten Mobilitätsanbieter wird für einen Hersteller nur dann rentabel, wenn es ihm gelingt autonom fahrende Fahrzeuge in großen Stückzahlen auf die Straße zu bringen. Daimler will hier wohl künftig seinen eigenen Weg gehen.