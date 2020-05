Johnny Bohmer Proving Grounds Ex-NASA-Landebahn für High-Speed-Fans

Die Anlage heißt bei Google Maps noch immer Shuttle Landing Facility (SLF), aber Space Shuttles landen hier seit der Einstellung des Shuttleprogramms durch die US-Weltraumbehörde NASA im Jahr 2011 nicht mehr. Die Landebahn gehört zum John F. Kennedy Space Center (KSC), das im Norden der Halbinsel Merritt Island im US-Bundesstaat Florida liegt. Die Betonstrecke mit einem extrem hohen Reibwert ist 4,5 Kilometer lang, wobei an jedem Ende nochmal 305 Meter glatte Asphaltstrecken als Auslaufzonen hinzukommen, was eine Gesamtlänge von rund 5,1 Kilometer ergibt. Ihre Breite beträgt 91 Meter und sie ist in der Mitte über 40 Zentimeter dick.

Space Florida Die Shuttle Landing Facility (SLF) in Florida ist inklusive Auslaufzonen 5,1 Kilometer lang.

Johnny Bohmer setzt auf High Speed

2015 übernahm Space Florida, eine Behörde des US-Bundesstaates Florida, die SLF und änderte 2019 deren Namen in Launch and Landing Facility (LLF). Die Behörde vermietet die Anlage aktuell an Firmen, die Raketenstufen testen, an Autohersteller, die Aerodynamik-Versuche durchführen und an NASCAR-Teams, die hier ihre Fahrzeuge prüfen. Und auch der US-Auto- und Motorrad-Rennfahrer Johnny Bohmer weiß dieses Stück solide Hochgeschwindigkeits-Strecke zu schätzen – bereits 2009 schloss er mit der NASA einen Vertrag, der es ihm erlaubte, auf der Landebahn Fahrzeuge zu testen. Seitdem ist sein Johnny Bohmer Proving Ground dafür bekannt, dass man auf ihm mindestens 200 mph (Meilen pro Stunde), also 322 km/h fährt.

Johnny Bohmer Provings Grounds Ein Lamborghini Aventador rast über den Johnny Bohmer Proving Ground.

Über 400 km/h

Zu den schnellsten Fahrten unter der Regie von Johnny Bohmer gehörten 2018 die Fahrt mit einem Bugatti Chiron (420 km/h), 2019 mit einem McLaren Speedtail (402 km/h) und mit einer elektrischen Corvette GXE von Genovation (341 km/h). Bohmer selbst ließ es mit seinem aufgemotzten Ford GT richtig krachen: Er war 455 km/h schnell.

Space Florida 91 Meter breit und in er Mitte über 40 Zentimeter dick: Kurz nach dem Bau musste die NASA den Reibwert der Landebahn vermindern lassen, weil er selbst für die Reifen der Space Shuttles viel zu hoch war.

Ernsthafte Voraussetzungen

Wer bei Bohmer fahren will, muss seine eigene Sicherheitsausrüstung inklusive feuerfester Rennkleidung plus zertifiziertem Helm mitbringen. Außerdem sind viele Formulare auszufüllen und das mitgebrachte Fahrzeug muss eine technische Inspektion überstehen. Da die Einrichtung einer Behörde gehört, erfolgt auch eine Überprüfung, ob der Schnellfahrwillige nicht auf einer Liste mit unter Beobachtung stehenden Terroristen auftaucht.

Johnny Bohmer Provings Grounds Auto- und Motorrad-Rennfahrer Johnny Bohmer fuhr auf dem Proving Ground mit einem Bugatti Chiron 420 km/h. Im Vordergrund ist die Reiboberfläche des Betons zu erkennen.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, muss Johnny Bohmer nur noch von seinen guten Absichten überzeugen. Unbedingter Wunsch nach schnellem Fahren ist eine gute Basis. Wer dann noch glaubhaft darstellen kann, dass er an der Weiterentwicklung der Längsdynamik von Fahrzeugen arbeitet, muss nur noch die Nutzungsgebühr entrichten – die bemisst sich am Umfang des geplanten Testprogramms.

Fazit

Eine lange breite ebene Strecke, die gut in Schuss ist, gehört sicher zum Traum vieler Geschwindigkeits-Junkies. Klar macht Kurvenräubern Spaß – aber das Maximum an Längsdynamik aus einer Hochleistungs-Rennmaschine herauszuholen, hat auch seinen Reiz. Und bei Geschwindigkeiten jenseits der 400 km/h ist der Anspruch auch nicht niedriger als beim beherzten Abschlängeln von Spitzkehren.

Hinzu kommt, dass in den USA maximal 85 mph (nur auf dem Texas State Highway 130), also 137 km/h erlaubt sind – in Florida selbst sogar nur 70 mph (113 km/h). Damit sind extreme Hochgeschwindigkeitsfahrten im öffentlichen Straßenverkehr ausgeschlossen – Entwickler, Tüftler und Tuner, die besonders Werte wie Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit im Auge haben, sind also auf dem Johnny Bohmer Proving Ground gut aufgehoben.