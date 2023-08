Die Autel MaxiCharger Serie bietet eine revolutionäre Ladelösung, die das Ladeerlebnis für Besitzer von Elektrofahrzeugen verändert hat. Mit seinen Hochgeschwindigkeits-Ladefunktionen, seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner Kompatibilität mit verschiedenen Elektrofahrzeugmodellen hat sich Autel seinen Ruf als unverzichtbares Werkzeug für Besitzer von Elektrofahrzeugen erworben. Autel Energy wurde offiziell von Hubject geprüft und validiert und ist somit Teil des Plug&Charge Ökosystems. (Auf der ICNC23 wird Autel seinen MaxiCharger DC Compact vorstellen, um den Ladevorgang in der Plug&Charge Showcase Zone zu demonstrieren, in der seine außergewöhnlichen Funktionen eindrucksvoll zur Geltung kommen und seine Rolle bei der Bereitstellung eines nahtlosen und effizienten Ladevorgangs für Elektrofahrzeuge hervorgehoben wird).

Im Anschluss an die ICNC23 freut sich Autel Energy darauf, sein Engagement für die Elektrofahrzeug-Community auf der IAA MOBILITY 2023 (Internationale Automobilausstellung Deutschland) fortzusetzen, die vom 5. bis 10. September 2023 in München stattfindet. In diesem Zeitraum wird Autel eine Roadshow durchführen, bei der ihre Veranstaltungsfahrzeuge von der ICNC in Berlin bis zur IAA MOBILITY in München fahren und die Besucher schließlich am Stand C2 A31 begrüßen.