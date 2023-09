Licht wird am Auto immer mehr zum Gestaltungselement. Da hilft es, wenn die entsprechende Lichttechnik extrem variabel ist. Die Lichtspezialisten von Osram bringen mit der neuen Aliyos-Technologie eine mit LEDs bestückte Folie, die völlig neue Flächenbeleuchtungsoptionen schaffen soll.

Hauchdünn, ultraflexibel und nahezu unsichtbar

Die Aliyos-Technologie ermöglicht es, Mini-LEDs auf ein dünnes, flexibles und transparentes Substrat aufzubringen. Verbunden durch fast unsichtbare Metallleitungen, können die Mini-LEDs in einzeln ansteuerbaren Segmenten in beliebiger Form frei angeordnet werden. Sie können so angebracht werden, dass Standardbeleuchtungsfunktionen wie Bremslicht oder Blinker möglich sind, aber auch einzigartige, kundenspezifische Formen und Animationseffekte erzeugt werden können. Die Mini-LEDs können auch zur Darstellung von Symbolen, Wörtern, Bildern oder abstrakten ästhetischen Dekorations-Mustern sowie für Informationen oder Warnungen verwendet werden.