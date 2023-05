Renault H1st Vision Concept Mensch im Mittelpunkt

Mobilitätsanwendungen müssen nachhaltiger, sicherer und intelligenter werden. Um entsprechende Lösungen zu beschleunigen, hatten die Unternehmen Renault, Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics und Thales unter dem Namen Software République im März 2022 einen entsprechend ausgerichteten Startup-Inkubator an den Start gebracht.

Aufpassen auf alle

Am 14. Juni 2023 wird die Software République auf der Technologie-Messe Viva-Tech in Paris in einer Weltpremiere ihre Vision der Mobilität der Zukunft anhand ihres Konzeptautos enthüllen, das mehr als 20 Innovationen integriert. Das Konzeptauto hört auf den Namen H1st Vision, was entschlüsselt "Human first vision" bedeutet.

Die darin enthaltenen funktionalen und konkreten Lösungen sollen den Ansatz "Pass auf mich auf, pass auf dich auf, pass auf uns auf" veranschaulichen. Welche Techniken dabei zum Einsatz kommen, lassen die Projektpartner noch offen. Klar ist aber, dass sich der H1st Vision um die eigene Besatzung und auch um andere Verkehrsteilnehmer kümmern wird.

Die Design-Zukunft von Renault zeigt die Studie Scenic Vision H2-Tech, die wir in der Fotoshow zeigen.

Fazit

Renault will zusammen mit zahlreichen Partner Mobilitätsanwendungen nachhaltiger, sicherer und intelligenter machen. Wie Autos dazu betragen können, soll ein neues Conceptcar zeigen, das am 14. Juni präsentiert wird.