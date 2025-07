So verschieden funktionieren Diesel- und Benzinmotoren

Was passiert, wenn man einen Diesel mit Benzin füttert? Die Antwort ist dramatisch. Besonders moderne Common-Rail-Diesel, die mit Einspritzdrücken von bis zu 2.500 bar arbeiten, sind auf exakte Schmierung angewiesen. Fehlt dieser Ölfilm – wie beim Einsatz von Benzin – entstehen metallische Reibflächen. Die Folge: mikroskopisch kleine Schäden an Hochdruckpumpe, Injektoren und Leitungen. Hinzu kommt Kavitation – kleine Dampfblasen, die unter Druck implodieren und Material abtragen wie ein Sandstrahler. Bereits ein paar Liter Benzin in einem halb vollen Dieseltank können so den Weg zum kapitalen Motorschaden ebnen.

Umgekehrt läuft es kaum besser: Kommt Diesel in den Benziner, fehlt es dem Kraftstoff an Zündbereitschaft. Der Motor klopft, ruckelt oder startet gar nicht. Denn Diesel verdampft zu langsam, um ein zündfähiges Gemisch zu erzeugen. Zusätzlich verkoken die Einspritzdüsen, der unverbrannte Diesel gelangt in den Abgastrakt – und dort richtet er Schäden am Katalysator und den Lambda-Sonden an. Diesel kann außerdem an den Kolbenringen vorbei ins Motoröl gelangen und so die Schmierwirkung des gesamten Systems zerstören. Ein klassischer Kolbenfresser ist dann nur eine Frage der Zeit.