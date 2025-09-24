Tecnomar for Lamborghini 101FT: Motoryacht mit 48 Zylindern

"Mit der Tecnomar for Lamborghini 101FT bringen wir die DNA von Lamborghini auf das Meer: Leistung, Design und Innovation vereinen sich in einer Motoryacht, die das Konzept von nautischem Luxus neu definiert. Sie ist nicht nur eine Yacht, sondern ein Ausdruck italienischer Exzellenz", erklärt Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann bei der Vorstellung des Yacht-Projekts auf der Monaco Yacht Show 2025. Die neue Super-Yacht ist das jüngste Ergebnis der Zusammenarbeit von Sportwagenbauer Lamborghini und dem Schiffhersteller The Italian Sea Group. Beide Unternehmen kooperieren bereits seit 2020. Bislang ist die Tecnomar for Lamborghini 101FT nur ein virtueller Entwurf. In Monaco wurde nur ein maßstabsgetreues Modell gezeigt. Die fertige Yacht soll Ende 2027 in See stechen.

Lamborghini-Designzitate außen und innen Die Bezeichnung 101FT im Namen bezieht sich auf die Länge von rund 30 Metern der Yacht. Das Design und die Farbgebung lehnen sich an das Lamborghini-Sondermodell Fenomeno an, von dem nur 29 Exemplare aufgelegt werden. Vorgestellt wurde der Fenomeno auf der Monterey Car Week 2025 in Kalifornien. Neben dieser Farbe finden sich weitere vom Fenomeno inspirierte Elemente wie die Front- und Rücklichter an der Yacht wieder.

Weitere Lamborghini-Zitate liefert die Kommandozentrale der Yacht. Hier sind bei der Instrumentierung, der Cockpitgestaltung und den Sitzen eindeutig Anleihen an den Lamborghini Temerario auszumachen. Ebenfalls im Lamborghini-Stil präsentiert sich die Innenausstattung, die auf typische Lambo-Designelemente wie Sechsecke und Y-Formen setzt. Auch die Materialien und deren Verarbeitung mit Design-Nähten kennt man von den italienischen Sportwagen. Die Yacht bietet Platz für bis zu neun Gäste und verfügt über drei Crew-Kabinen.