Crate-Engine-Abstimmung Der oder die Crate Engine?

Wir lieben Crate Engines. Und an den Abrufzahlen können wir sehen, dass Ihnen das ganz genauso geht. Was zu unser aller Glück noch fehlt: der passende bestimmten Artikel. Über den können Sie jetzt mitentscheiden!

Wie schreibt man eigentlich ...? Für diese Standard-Frage gibt es nicht nur in gut sortieren Redaktionsstuben natürlich den Duden – ergänzt um interne Vorgaben, die sich teilweise über viele Jahre entwickelt haben. Gestritten wird trotzdem. Über Schreibweisen. Formulierungen. Wortschöpfungen. Alles kein Drama. Sprache verändert sich.

Die letzte Diskussion in Sachen Sprache ist bei auto-motor-und-sport.de erst wenige Tage alt. Auslöser: ein per Crate Engine elektrifizierter Porsche. Dessen nachrüstbarer Antrieb wird traditionell in einer Kiste verschickt. Und weil die Umbauerei vom einen auf den anderen Motor vor allem im englischen Sprachraum schon immer ein Riesen-Thema ist, heißen die Nachrüst-Motoren aus der Kisten eben Crate Engines. Kisten-Motoren. Womit wir schon beim Kern des Problems wären. Anglizismen korrekt zu übersetzen, ist nicht immer so trivial, wie es auf den ersten Blick erscheint. Vor allem, wenn bei der Übersetzung das grammatikalische Geschlecht wechselt. Konkret: Heißt es der Crate Engine (von der als Motor übersetzten "Engine")? Oder doch die Crate Engine (von der als Maschine übersetzten "Engine")?.

Innerhalb der Redaktion gibt's Fans für beide Ansätze. Und der Duden ist in dieser Frage auch keine echte Hilfe, weil theoretisch beides geht. Es muss also eine Entscheidung her. Und an der sollen die User von auto-motor-und-sport.de in diesem Fall gerne mitwirken. Die Schreibweise mit dem größten User-Zuspruch wird künftig in Crate-Engine-Artikeln umgesetzt!

Umfrage Nachrüst-Motoren aus der Kiste heißen natürlich ... 4 Mal abgestimmt ... der Crate Engine! ... die Crate Engine! mehr lesen

Fazit

Sprache verändert sich. Auch bei auto-motor-und-sport.de. Und in diesem Fall möchten wir unsere User gerne einladen, diesen winzigen Veränderungsprozess zu begleiten. Stimmen Sie ab: der oder die Crate Engine?