Land Rover Defender Dauertest: Mehr als nur Schlamm-Schlucker mit Stil

Land Rover und Luxus, das ging früher nicht zusammen. Der Ur-Landy war schließlich dazu da, im Dienste des Empire oder zumindest eines Kommandanten, Rangers oder Viehzüchters die jeweiligen Knochenjobs abseits befestigter Straßen zu erledigen. Das Team Range Rover hingegen kümmerte sich ab den frühen 1970er-Jahren um die stilvolle Offroad-Fortbewegung Ihrer Lordschaft auf der Jagd oder beim Vermessen der eigenen Ländereien. Heute sind beide Modelle längst unter der Marke Land Rover vereinigt, und der neue Defender beweist seit gut fünf Jahren, dass sich robuste Gelände-Talente und ein gleichermaßen alltagstauglicher wie stilvoller Auftritt nicht widersprechen müssen.

Womit wir bei dem Exemplar angelangt wären, das seit Dezember 2024 seinen Dienst in der Redaktion verrichtet. Als Defender 110 D 250 bildet es in etwa die goldene Mitte im Modellprogramm, sein Reihensechszylinder-Diesel, der 249 PS und 570 Nm abgibt, ist derzeit in Deutschland der beliebteste Antrieb bei den Defender-Käufern. Unter den Dauertest-Kollegen wird der stämmige, inkl. Reserverad 5,02 Meter lange Brite größenmäßig derzeit aber nur noch vom Hyundai Staria übertroffen.

Achim Hartmann Der Reihensechszylinder-Diesel, der 249 PS und 570 Nm abgibt, ist derzeit in Deutschland der beliebteste Antrieb bei den Defender-Käufern



Mehr als 100.000 Euro – kein Problem! Apropos Kollegen: Der Basispreis des genannten Modells – knapp 87.000 Euro – lässt sich mit einigen Klicks im Konfigurator leicht auf sechsstellige Werte anheben. Damit befindet sich der Defender preislich indirekter Nachbarschaft zu BMW 540d Touring (Vorstellung in Heft 10/2025) oder Mercedes E 450 d T All Terrain (Heft 9/2025). In unserem Fall ergänzen unter anderem das Offroad-Paket, die Luftfederung, das Premium-Interieur mit Leder, das Head-up-Display und eine Standheizung die durchaus nicht ärmliche Basisausstattung. Allerdings müssen auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie die geteilt klappbare Rückbank, Nebelscheinwerfer oder die Ersatzradabdeckung extra bezahlt werden.

Schleppen kann er, Strecke auch Mit dem Family-Pack wird der Defender bei Bedarf zum Siebensitzer; an der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung darf er bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Zwei Trümpfe, die ihn zu einem beliebten Joker im Fuhrpark machen.

Achim Hartmann Bis zu sieben Sitze Platz bietet der Land Rover Defender.

