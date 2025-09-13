Land Rover Defender Dauertest: Mehr als nur Schlamm-Schlucker mit Stil

Land Rover und Luxus, das ging früher nicht zusammen. Der Ur-Landy war schließlich dazu da, im Dienste des Empire oder zumindest eines Kommandanten, Rangers oder Viehzüchters die jeweiligen Knochenjobs abseits befestigter Straßen zu erledigen. Das Team Range Rover hingegen kümmerte sich ab den frühen 1970er-Jahren um die stilvolle Offroad-Fortbewegung Ihrer Lordschaft auf der Jagd oder beim Vermessen der eigenen Ländereien. Heute sind beide Modelle längst unter der Marke Land Rover vereinigt, und der neue Defender beweist seit gut fünf Jahren, dass sich robuste Gelände-Talente und ein gleichermaßen alltagstauglicher wie stilvoller Auftritt nicht widersprechen müssen.
Womit wir bei dem Exemplar angelangt wären, das seit Dezember 2024 seinen Dienst in der Redaktion verrichtet. Als Defender 110 D 250 bildet es in etwa die goldene Mitte im Modellprogramm, sein Reihensechszylinder-Diesel, der 249 PS und 570 Nm abgibt, ist derzeit in Deutschland der beliebteste Antrieb bei den Defender-Käufern. Unter den Dauertest-Kollegen wird der stämmige, inkl. Reserverad 5,02 Meter lange Brite größenmäßig derzeit aber nur noch vom Hyundai Staria übertroffen.
Mehr als 100.000 Euro – kein Problem!
Apropos Kollegen: Der Basispreis des genannten Modells – knapp 87.000 Euro – lässt sich mit einigen Klicks im Konfigurator leicht auf sechsstellige Werte anheben. Damit befindet sich der Defender preislich indirekter Nachbarschaft zu BMW 540d Touring (Vorstellung in Heft 10/2025) oder Mercedes E 450 d T All Terrain (Heft 9/2025). In unserem Fall ergänzen unter anderem das Offroad-Paket, die Luftfederung, das Premium-Interieur mit Leder, das Head-up-Display und eine Standheizung die durchaus nicht ärmliche Basisausstattung. Allerdings müssen auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie die geteilt klappbare Rückbank, Nebelscheinwerfer oder die Ersatzradabdeckung extra bezahlt werden.
Schleppen kann er, Strecke auch
Mit dem Family-Pack wird der Defender bei Bedarf zum Siebensitzer; an der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung darf er bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Zwei Trümpfe, die ihn zu einem beliebten Joker im Fuhrpark machen.
Doch der Landy kann nicht nur schleppen, sondern auch Strecke machen. Dabei erfreuten wir uns auf den ersten 30.000 Kilometern am guten Komfort, dem kräftigen Antrieb mit weicher Wandlerautomatik und dem hochwertigen Innenraum mit zahlreichen Ablagen und noch mehr USB-Ladeanschlüssen. Im Cockpit kombiniert der Defender gut ablesbare Digitalanzeigen und einen 13,1-Zoll-Touchscreen mit einem separaten, tastenbasierten Bedienteil für die Dreizonen-Klimaautomatik. Ein Sonderlob gibt es für das individuell einstell- und per Lenkradtaste abrufbare Assistenzprofil (Stichwort: Tempowarner) und für die Infotainment-Seite mit allen Fahrzeugabmessungen auf einen Blick. Spielerei, meinen Sie? Nein: sehr praktisch vor Baustellen und Tiefgaragen.