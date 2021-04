BMW 5er (E60) Riesen-Niere zum Nachrüsten

In China stehen zwei neue Nasen für den BMW E60 zum Nachrüsten parat.

Von 2003 bis 2010 gebaut, fährt der BMW E60 heute erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Dieses Mal rollt die 5er-Reihe in Chinas Tuningszene in den Vordergrund. Auf Taobao.com stehen gleich zwei neue Nasen für den BMW parat.

Beim ersten Blick auf die beiden Frontpartien im Wert von je rund 300 Euro wird schnell klar, dass es sich um Nasen des aktuellen M3 und des ebenfalls aktuellen M2 Competition handelt. Sie bieten somit nicht nur, wie im Falle des M3, eine gewaltige Niere, sondern zugleich auch einen Zeitsprung von rund einem Jahrzehnt. Die erhältlichen Frontpartien bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol, oft als ABS bezeichnet.

Prior Design geht übrigens den umgekehrten Weg, und schlägt für neue M3/M4 einen Tausch der neuen polarisierenden Riesen-Niere gegen eine kleinere, horizontal ausgerichtete Variante vor.

Umfrage 23772 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Wer einen bis zu 17 Jahre alten BMW Fünfer (E60) fährt und sich das Geld für einen aktuellen M3 oder M2 Competition sparen möchte, kann es ja erstmal für rund 300 Euro mit einer chinesischen Nase probieren. Ob er damit fahren darf, sollte er vorher geklärt wissen.