Neuer BMW M3 (G80) (2021) Mehr Breite, Allrad und Automatik optional

Wie sein ziviler Bruder basiert der BMW M3 auf der CLAR-Plattform, die erstmals im neuen BMW 7er debütierte. Aber: "Die Differenzierung bei M3 und M4 zum Basisprodukt der AG-Fahrzeuge wird noch expliziter und auch beim Exterieur stärker als bei den Vorgängermodellen", sagt Markus Flasch, Chef der M GmbH. Schon beim erwischten Prototypen ist gut zu erkennen, dass sich die Spurbreite des M3 deutlich vergrößern wird. Ein Bild des ungetarnten Hecks legt nahe, dass die Karosse mehrere Zentimeter breiter wird. Die Länge des Modells wächst durch die neu geformten Anbauteile sogar um rund sechs Zentimeter.

Neuer BMW M3 mit aggressivem Heck

Hinter den Rädern erkennt man die großen Bremsscheiben sowie die -sättel, die dem Modell verbesserte Verzögerungswerte bescheren sollen. Die Frontschürze, ebenfalls noch stark getarnt, erhält im Vergleich zum Serien-3er eine aggressivere Gestaltung, die an den aktuellen BMW M5 erinnern wird. Auch eine breitere und dynamischere Niere wird den neuen M3 auszeichnen.

Im Gegensatz zu den Erlkönig-Bildern zeigt aktuell eine Foto auf Instagram die Heckansicht der M3 ohne Tarnung. Zu sehen ist der massige Diffusor mit vier vertikalen Streben, aus dem die runden doppelflutigen Auspuffendrohre ragen. Die Heckschürze ist ausgestellt, ebenso wie die kräftigen Radhäuser. Auf dem Kofferraumdeckel prangt eine schmale, farblich abgesetzte Spoilerlippe.

Schon beim BMW 3er hat sich die Innenraum-Qualität im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert; entsprechend kommt auch der G80 in diesen Genuss. Zudem dürfte das Topmodell in der Mittelkonsole ein großes, dem Fahrer zugewandtes Display erhalten. Hinter dem Sportlenkrad schaut der Fahrer dann auch auf ein digitales Kombiinstrument.

Mit neuer alter Fahrdynamik

8:55 Min.

Neuer BMW M3 ab etwa 80.000 Euro

Die Differenzierung zu den AG-Modellen unter dem Blech fängt schon beim Motor an. Der bereits aus X3 M und X4 M bekannte Sechszylinder-Biturbo im Bug hat laut BMW nicht mal mehr zehn Prozent der Teile mit dem Aggregat aus dem M340i gemein. Gleich sind nur Kurbelgehäuse-Deckel hinten, die variable Ventilsteuerung (Valvetronic), Anlasser, Lichtmaschine, Zündspulen und ein paar Sensoren. Selbst der Hubraum ist nur fast gleich. Die M-Maschine ist fünf Kubikzentimeter kleiner. Warum? Weil bei ihr der Hub fast fünf Millimeter kürzer ausfällt, damit die Kolben weniger Weg zurücklegen müssen und so die Drehzahlen höher ausfallen können. 7.200/min sind so mit Maximallleistung möglich. Ab 6.250 liegen 510 PS (bei der Competition-Variante) an, 600 Nm stemmt auch die 480 PS starke Normalversion.

Statt eines so genannten Twinscroll-Laders hat der M-Motor zwei nach dem Mono-Scroll-Prinzip arbeitende Turbolader. Sie versorgen die Zylinder eins bis drei beziehungsweise vier bis sechs mit komprimierter Luft. Sie können daher kleiner ausfallen und reagieren schneller auf weniger Abgas bei niedrigen Drehzahlen. Vielleicht braucht der M-Antrieb auch deshalb keine Unterstützung durch einen Mildhybrid. Man habe sich bei der Entwicklung von M3 und M4 auf Gewicht und damit Performance fokussiert und sich daher gegen 48-Volt-Elektromotor und -Bordnetz entschieden, so Markus Flasch.

Echter Hinterradantrieb und Handschaltung im Einstiegsmodell

Bis auf einen separaten Ölkühler gleich wie beim M340i ist das Automatikgetriebe. Die Differenzierung besteht hier vor allem darin, dass es M3 und M4 auch als Handschalter geben wird. Mit dem manuellen Sechs-Gang-Getriebe gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h zwar ein paar Zehntelsekunden langsamer, aber das ficht die Kunden nicht an. Die Handschaltung im Einstiegsmodell ist die Wahlmöglichkeit für den "Enthusiasten", so Flasch. Speziell der US-Markt habe stark nach dieser "reizvollen" Variante verlangt, die es aber weltweit geben wird und die in M3 und M4 "sehr gut umgesetzt" ist.

Der Dreiliter-Reihensechszylinder gibt seine Kraft beim neuen M3 erstmals an einen Allradantrieb weiter. Bekannt ist das neue x-Drive-Allradsystem aus dem M5. BMW setzt dabei auf eine stark heckbetonte Kraftverteilung, die ausschließlich auf Fahrdynamik ausgelegt ist.

Aber M3 und M4 wird den Allradantrieb – anders als das größere Modell – nicht nur abkoppeln können. Es wird die beiden Bestseller unter den "echten" M-Modellen mit nur einer Ziffer in der Typbezeichnung auch als waschechte Hecktriebler ohne Zentraldifferenzial geben – in einem Einstiegsmodell mit Handschaltung. Hinterradantrieb, die 600 Nm des Biturbo und eine manuelle Kupplung – dieser "puristische Ansatz", wie ihn Flasch nennt, "macht in dieser Leistungsklasse schon noch Sinn, wenn man lieber weniger Gewicht als das letzte Quäntchen Traktion will". Außerdem, so Flasch, sei das ein bisschen "wie wie bei mechanischen Uhren: Sie sind nicht präziser und haben auch sonst keine Vorteile, aber dafür mehr Charakter."

Außerdem verspricht er großes Drift-Potenzial, für das die M GmbH ja schon bislang elektronische Unterstützung in Form eines entsprechenden Modus im Fahrstabilitäts-Programm bot. Mit Sicherheit mehr Spaß – so dürften M3 und M4 auch weiterhin die Bestseller bei den echten M-Modellen werden.

Der M3 kostete in Deutschland zuletzt ab 77.500 Euro. Allerdings hat BMW ihn 2018 vom Markt genommen, da die Adaption des inzwischen notwendigen Benzin-Partikelfilters für die Restlaufzeit zu teuer geworden wäre. Auch die neue Generation wird als M4 in der Coupé und Cabrio-Version angeboten werden. Sie kosten ab 87.000 (Coupé) bzw. 92.500 Euro (Cabrio). Der neue BMW M3 dürfte demnach etwa 84.000 Euro kosten.

Umfrage 6980 Mal abgestimmt Was passt besser zum BMW M3/M4: Handschaltung oder Automatik? Handschaltung. Damit bietet er einfach das intensivere Fahrerlebnis. Automatik. Damit ist er nicht nur schneller, sondern auch sparsamer. mehr lesen

Fazit

Das liest sich alles sehr vielversprechend, was über den neuen BMW M3/M4 bereits bekannt ist. Enthusiasten dürften sich besonders darüber freuen, dass die BMW-Sportabteilung die Option des Hinterradantriebs und Schaltgetriebes erhält – auch wenn zumindest die Automatikversion am Ende wohl den größeren Anteil im Modellmix haben wird. Aber wer will, bekommt die sechste M3-Generation erneut mit ausgeprägtem Charakter.