TikToker baut VW Lamando zum 5XL um Länge, Höhe, seeehr viel Breite

Man muss wirklich zweimal hinschauen. Hier hat nicht etwa jemand die ersten Gehversuche in digitaler Bildbearbeitung gemacht, sondern tatsächlich ganz analog Hand an einen VW Lamando gelegt. Ein Mittelklasse-Modell, das auf dem chinesischen Markt vertrieben wird, technisch dem Jetta entspricht und gemeinhin nicht als Projektionsfläche automobiler Tuning-Sehnsüchte gelten dürfte. Breitbau-Fans könnten das mit Blick auf das Ergebnis namens "5XL" nun vielleicht anders sehen.

One Wheel Drive

Der chinesische TikToker mit dem User-Namen Justinbuildscars hat seinen Lamando L, der regulär 1,83 Meter breit ist, auf fast drei Meter Breite gestreckt. Die übrigen Abmessungen des Originals bleiben bestehen. Übrigens auch die Technik, was ein kleines Problem mit sich bringt. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, klafft dank der Fahrzeug-Ausdehnung im Motorraum eine große Lücke, in der ein erwachsener Mensch stehen kann. Der Motor verbleibt entsprechend an Ort und Stelle, treibt jetzt allerdings nur noch das Vorderrad auf der Fahrerseite an. Auch das eigentliche Cockpit verbleibt im Serienzustand, den neu gewonnen Raum füllen die Erbauer mit Sitzplätzen und einem zusätzlichen Display für die Beifahrer (ja, Plural).

Tiktok/Justinbuildscars / Patrick Lang Wird zusammengerückt, passen in den Lamando 5XL bis zu zehn Menschen. In der ersten Reihe gibt es sogar ein zusätzliches Display.

Wie Sie sich vermutlich gedacht haben, ist der Lamando 5XL nicht mit einer Straßenzulassung bedacht worden, worüber nicht zuletzt die anderen Verkehrsteilnehmer froh sein dürften. Das Auto ist nämlich nicht nur sehr breit, sondern mit maximal 30 km/h auch ziemlich langsam – und Überholen wird auf normalen Straßen schwierig. Luxus definiert Tüftler Justin eben nicht über Performance, sondern vorrangig über das Platzangebot, wie er auf seinem Youtube-Kanal berichtet. Obwohl der Umbau insgesamt durchaus versiert umgesetzt scheint, erkennt man im Video auch ein wenig Klebeband an der Front. Nicht gerade luxuriös, aber pragmatisch. Ein wenig stutzig macht es nur, dass Justin selbst die Limitierung der Vmax damit begründet, dass man nicht sicher wissen könne, ob der 5XL möglicherweise auseinanderbricht. Obwohl... so ein großes Problem wäre das ja auch nicht. Setzt man ihn halt wieder zusammen – zur Not in Photoshop. Wie das Basisfahrzeug im Originalzustand aussieht, können Sie sich übrigens in der Fotoshow oben im Artikel ansehen.

Fazit

Ein ambitioniertes Projekt, das der chinesische TikToker "Justinbuildscars" da auf die (weit voneinander entfernten) Räder gestellt hat. Den zum "5XL" umgebauten VW Lamando präsentieren Justin und sein Team allerdings auch mit dem gebotenen Augenzwinkern. Immerhin: Die Mittelklasse-Limousine bietet nun Platz für bis zu 10 Passagiere.