Sonderanfertigungen von Rolls-Royce Kuriose Kundenwünsche

Wer eine Passion für Blumen hat, der kauft sich dann und wann ein Sträußchen und drappiert das auf einem hübsch mit Häkeldeckchen angerichteten Platz in seiner Wohnung. Wer eine Passion für Blumen und jede Menge Geld hat, bestellt sich einen Rolls-Royce, der das Thema standesgemäß aufgreift. So jedenfalls hat es Ayad Al Saffar gemacht. Ein im Libanon geborener und in Schweden tätiger Unternehmer, der sich einen ganz besonderen Phantom hat anfertigen lassen. Das Auto wurde Million-Stitch Rose Phantom getauft, denn der Innenraum wurde großzügig mit Rosen-Stickereien verziert. Ob tatsächlich genau eine Million Nadelstiche gesetzt wurden wissen wir nicht – zuzutrauen wäre es den Briten aber.

Digital Soul Phantom

Rolls-Royce Im Digital Soul-Modell wurden Muster über einen Algorithmus aus digitalen Daten erzeugt.

Obwohl sich Rolls-Royce ja immer Mühe gibt, als sehr traditionelles Unternehmen aufzutreten, das viel Wert auf Handwerkskunst legt, bleibt auch dort das Thema „Digitalisierung“ nicht aus. Allerdings verknüpft der Hersteller das seht geschickt mit den eigenen Wertvorstellungen. Das Interieur stammt aus der Feder von Produktdesigner Thorsten Franck, der mit einem Algorithmus digitale Daten in ein breites Band aus 3D gedruckten Stahl-Quadern übersetzt hat. Diese wurden anschließend von Hand poliert und mit 24 Karat Gold überzogen.

Wraith Eagle VIII

Rolls-Royce /ams Das Thema des Eagle VIII ist der erste transatlantische Nonstop-Flug von 1919.

Diese Sonderedition des Wraith thematisiert den ersten transatlantischen Nonstop-Flug, der 1919 in einer Vicker Vimy mit dem Rolls-Royce Motor „Eagle VIII“ durchgeführt wurde. Weil zwischenzeitlich Funk- und Navigationssysteme ausgefallen waren, orientierten sich die Kapitän John Alock und Navigator Arthur Brown an den Sternen und leiteten so den Flieger erfolgreich von Neufundland nach Irland. Im Innenraum des Wraith Eagle VIII erinnern Messing-Akzente an den einst verwendeten Sextanten. Der größte Hingucker allerdings ist der auf den Armaturen nachempfundene Blick aus dem Flugzeug auf die nächtliche Erde. Dazu haben Spezialisten geräuchertes Eukalyptusholz mit Gold vakuummetallisiert und anschließend in Silber und Kupfer eingelegt. Achja: Natürlich sind die 1.183 LEDs im Dachhimmel exakt so angeordnet, wie während des Fluges die Sterne standen. Eingewobene Messingfäden zeigen die Sternbilder.

Bayside Dawn Aero Cowling

Rolls-Royce /ams Der Bayside Dawn Aero Cowling bezieht seine Inspiration aus Yachten und Schnellbooten.

Ein Kunde aus dem japanischen Yokohama wollte mit dem Kauf seines Rolls-Royce Dawn zeitgleich der Seefahrt-Tradition seiner Heimatstadt gedenken. Entsprechend wurde die Gestaltung des Bayside Dawn Aero Cowling von Yachten und Schnellbooten inspiriert. Offenporiges Teak-Holz fungiert als Nachahmung eines Schiffsdecks. Die Farbstimmung in Blau und Weiß soll an die blaue See und die vielen Boote mit weißen Segeln in der Bucht von Yokohama erinnern.

Arabian Gulf Phantom

Rolls-Royce Perlmutt-Intarsien werden von einer Seiden-Skulptur einrahmt, die den Wellengang im arabischen Golf darstellt.

Der Phantom mit dem Klangvollen Namen Arabian Gulf feiert die Tradition der Perlentauchens im Mittleren Osten. Das spiegelt sich in der Zweiton-Lackierung der Karosserie wieder. Im Innenraum ahmt eine Seiden-Skulptur rund um die Uhr mit Perlmutt-Intarsien den Wellengang nach. Perlmutt findet sich auch auf den ausklappbaren Tischen im Fond wieder. Als weiteres Zierelement finden sich am Auto handgemalte und gestickte Nautilus-Muscheln.

Tranquillity Phantom

Rolls-Royce Im Tranquillity Phantom geht es um "Ruhe". Helle und Dunkle Töne verweisen auf die helle und dunkle Seite des Mondes.

Oft wird zitiert, dass das Einzige, was Sie in einem Rolls-Royce hören dürfen, das Ticken der analogen Uhr sei. Mit dem Thema „Ruhe“ befasst sich der Tranquillity Phantom. Als Gestaltungsgrundlage dient eine Röntgen-Blendenmaske aus der britischen Skylark-Weltraum-Rakete. Klar, im Weltall herrscht schließlich eine ganz besondere Stille. Erstmalig wurde in diesem Modell zudem Meteoritengestein verwendet, das hier den Lautstärke-Regler ziert. Die im Wechsel helle und dunkle Gestaltung des Interieurs spielt auf die Mondphasen an.

Neben diesen fahrenden Kunstwerken wirken selbst die an sich bereits beeindruckenden Serienmodelle etwas blass. Die oben genannten und weitere Spezialausführungen des britischen Luxus-Herstellers finden Sie in unserer Bildergalerie.

Fazit

Sind das noch Autos oder ist das schon Kunst? Was Rolls-Royce an Sonderanfertigungen kreiert, sucht in der Branche vergeblich Seinesgleichen.