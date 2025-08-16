Spofec Rolls-Royce Cullinan Overdose: Zweite Überdosis für den Luxus-SUV

Spofec, ein Geschäftsbereich des Tuners Novitec aus dem bayerischen Stetten, hat dem Cullinan unter dem Titel Overdose bereits einen Karosseriebreitbau samt Leistungssteigerung verpasst. Im Sommer 2024 profitierte der britische Luxus-SUV von einer kleinen Modellpflege, die vor allem optische Retuschen umfasste. Jetzt hat Spofec sein Tuningangebot an den aufgefrischten Cullinan adaptiert.

12 Zentimeter breiter Das namengebende Overdose-Breitbau-Bodykit packt mit seinen Kotflügelverbreiterungen je Seite sechs Zentimeter drauf. Für eine harmonische Querverbindung an der Front sorgt eine komplett neue Frontschürze mit integrierten LED-Positionsleuchten. Die seitlichen Lufteinlässe rahmen Carbon-Blenden ein. Gestreckter, flacher und auch breiter sollen den Cullinan neue Seitenschwellerverkleidungen wirken lassen, die zudem die verbreiterten Radläufe harmonisch miteinander verbinden. Die aufgewertete Rückansicht setzt auf einen dezenten Spoiler unter der Heckscheibe sowie einen neuen Diffusoreinsatz für die Schürze. Die in den Diffusor links und rechts integrierten Endrohrblenden der Edelstahlsportabgasanlage runden den sportlichen Look ab.

Damit die Überdosis Breitbau nicht lächerlich wirkt, füllt Spofec die gewachsenen Radhäuser mit 10x24 Zoll großen Leichtmetallrädern vom Typ SP4, über die sich Pneus in der Dimension 295/30 spannen. Ein spezieller Fahrwerkskit senkt die Cullinan-Karosserie um 35 Millimeter ab.

107 PS mehr Aufwärts geht es mit der Motorleistung. Unter dem Einfluss einer neu programmierten Motorsteuerung legt der aufgeladene 6,7 Liter V12 der Black Badge-Version um 107 PS und 160 Nm Drehmoment zu. Die Gesamtleistung des Cullinan steigt auf 707 PS, das maximale Drehmoment wird mit 1.060 Nm angegeben. Damit sprintet der SUV in nur 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt wegen des hohen Fahrzeuggewichts elektronisch auf 250 km/h limitiert.