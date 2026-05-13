85 Prozent weniger Abrieb: Neue Edelstahl-Bremsscheibe im Fokus

Kernstück der neuen Bremstechnologie ist eine Scheibe aus nitriertem Edelstahl. Durch eine thermochemische Behandlung wird eine gehärtete Randschicht erzeugt, die den Verschleiß erheblich reduziert und gleichzeitig stabile Reibwerte gewährleistet. Im Gegensatz zu herkömmlichem Grauguss bietet Edelstahl eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit und bleibt auch bei hohen Temperaturen formstabil. Baustahl wurde als Materialoption verworfen, da sich dessen Gefüge bei Temperaturen über 650 Grad Celsius verändert.

Ein weiterer Vorteil ist das geringere Gewicht: Die dünnere Materialstärke der Edelstahl-Scheiben führt zu einer Gewichtsersparnis von bis zu fünf Kilogramm für ein Fahrzeug mit vier Bremsscheiben. Dies wirkt sich positiv auf die ungefederten Massen aus, was wiederum das Ansprechverhalten des Fahrwerks verbessert.

Anpassung des Reibsystems Neben der Scheibe selbst wurde auch der Bremsbelag optimiert. Die Kombination aus Edelstahl-Scheibe und einem anorganischen Belag sorgt für ein stabiles tribologisches Verhalten – also für konstante Reibungseigenschaften bei minimalem Abrieb. Laut Prüfstandtests an der Technischen Universität Chemnitz konnte der Verschleiß im Vergleich zu konventionellen Systemen um rund 85 Prozent reduziert werden.

Diese Eigenschaften sind nicht nur für die Langlebigkeit entscheidend, sondern auch für die Umweltfreundlichkeit: Weniger Abrieb bedeutet weniger Feinstaubemissionen, ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf zukünftige Euro-7-Normen.

Verhalten unter thermischer Belastung Ein häufiges Problem bei intensiven Bremsvorgängen sind hohe Temperaturen, die das Reibverhalten beeinflussen können. Die neue Edelstahl-Bremsscheibe zeigte jedoch auch bei wiederholten Bremszyklen keine nachlassende Verzögerungsleistung. Der konstante Reibwert über einen breiten Temperaturbereich macht sie besonders geeignet für schwere Fahrzeuge oder solche mit hoher Beanspruchung.

Fertigung und Nachhaltigkeit Die Herstellung dieser Bremsscheiben erfolgt über Umformprozesse statt Gießen, was den Materialeinsatz effizienter gestaltet. Verschnitt kann recycelt werden, wodurch sich die Umweltbilanz weiter verbessert. Simulationen und Versuche haben gezeigt, dass diese Fertigungsmethode nicht nur ressourcenschonend ist, sondern auch industrielle Maßstäbe erfüllt.

Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit Mit einer prognostizierten Lebensdauer von bis zu 300.000 Kilometern setzt diese Technologie neue Maßstäbe in Sachen Haltbarkeit. Zum Vergleich: Herkömmliche Grauguss-Bremsscheiben müssen oft schon nach weniger als 40.000 Kilometern ausgetauscht werden – abhängig von Nutzung und Umwelteinflüssen wie Korrosion oder Kurzstreckenbetrieb.

Die längere Lebensdauer könnte den höheren Anschaffungspreis relativieren, da weniger Wartungskosten anfallen. Zudem entfällt möglicherweise ein Austausch während der üblichen Fahrzeuglebensdauer vollständig.