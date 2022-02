Batterieladegeräte für die heimische Garage Hier laden sie richtig

Der von uns ermittelte Preis-Leistungs-Sieger:

Das Batterieladegerät CTEK 56-305 MXS 5.0 mit automatischer Temperaturkompensation für 65,95 Euro bei Amazon.

Die kalte Jahreszeit ist zwar schon fast vorüber und mit ihr, die Angst vor einer leeren Batterie. Doch aufgepasst! Kälte allein ist nicht der Todfeind der Autobatterie. Das Alter spielt auch eine Rolle. Wer also zu jeder Jahreszeit auf Nummer Sicher gehen möchte und dem "klack, klack, klack"-Geräusch des Anlassers vorbeugen möchte, der sollte vorsorgen. Steht eine eigene Garage mit Stromanschluss zur Verfügung steht einer stets geladenen Autobatterie nichts mehr im Wege. Wir präsentieren Autobatterieladegeräte für die heimische Garage.

Einhell CE-BC 1 M

Einhell

Das Einhell Batterieladegerät CE-BC 1 M ist ein intelligentes Allround-Batterie-Ladegerät mit Mikroprozessorsteuerung für verschiedenste Batterietypen. Gerade in Werkstatt und Garage erfüllt das universell verwendbare Ladegerät zur Ein- oder Auswinterung von Saisonfahrzeugen, ob Cabrio oder Kraftrad, unverzichtbare Dienste. Unter anderem können mit dem vielseitigen Batterieladegerät 6 Volt- und 12 Volt-Fahrzeug-Batterien geladen werden, ebenso Gel-Batterien, AGM, wartungsfreie und -arme Bleisäure-Batterien. Das Batterieladegerät ist für den Einsatz in Werkstatt und Garage geeignet und nach Schutzart IP65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser) gerüstet. Der mehrstufige Ladezyklus wird mikroprozessorgesteuert und ständig überwacht, durch das zyklisch optimierte Laden wird die Batterielebensdauer erhöht. Mittels Knopfdruck kann zwischen Fahrzeug-Batterien mit 6 Volt und 12 Volt gewählt werden.

Bei mediamarkt.de ist der Einhell CE-BC 1 M zum Preis von 18,99 Euro erhältlich.

AEG MB 1.0

AEG

Der AEG Batteriepulser arbeitet mit einem mikroprozessorgesteuerten 4-stufigen Ladezyklus. Durch Lade- und Entladezyklen wird die Batterie trainiert. Das Autobatterieladegerät hat eine Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand. Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten. Auch zum Aufladen leerer Batterien mit kleiner Batteriekapazität geeignet. Verlängert die Batterielebensdauer. Betrieb über 230 Volt-Anschluss. Das Batterieladegerät hat eine Rettungsfunktion speziell für tiefentladene Batterien, ab 1,5 V. Batterietyp: Gel, AGM, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien.

Bei mediamarkt.de ist der AEG MB 1.0 zum Preis von 24,99 Euro erhältlich.

Unitec 77943

Unitec

Der Ladestrom dieses Batterieladegeräts beträgt 6 Ampere. Das robuste Gehäuse verfügt über einen Tragegriff. Das Netzkabel kommt mit einem Eurostecker. Die Ladeklemmen sind schutzisolierte und für 12V Blei-Säure Batterien (auch wartungsarme und wartungsfreie Batterien) geeignet. Das Gerät bietet eine Batterietestfunktion, die den aktuellen Ladestatus der Batterie anzeigt. Bei Falschpolung ertönt das Warnsignal des Verpolungsschutzes.

Bei mediamarkt.de ist der Unitec 77943 zum Preis von 34,99 Euro erhältlich.

CTEK 56-305 MXS 5.0

CTEK

Von der Firma, die das erste intelligente 12-V-Batterieladegerät entwickelt hat: Bewährte Spitzentechnologie, die von über 40 der renommiertesten Fahrzeughersteller der Welt verwendet wird. Rekonditionierungsmodus: Der RECOND-Modus stellt Batterien wieder her, die in einem schlechten Zustand oder tiefentladen sind. AGM-Modus: Spezielles Ladeprogramm für AGM-Batterien für eine schnellere Ladezeit und maximale Batterielebensdauer. Patentierte Entsulfatierungsfunktion: Ungenutzte Batterien verlieren ihre Leistung und ihre Lebensdauer wird durch Sulfatierung verkürzt. Eingebaute Temperaturkompensation: Die eingebaute automatische Ladespannungskompensation sorgt für die effizienteste Ladung bei extrem heißen oder kalten Wetterbedingungen. Patentierte Float/Pulse Wiederherstellung: Macht das Ladegerät ideal für die langfristige Batteriewartung. Connect and Forget: Schnelle, vollautomatische Ladeprogramme. Wählen Sie das Programm mit der Mode-Taste und überlassen Sie dem Ladegerät den Rest.

Bei Amazon ist der CTEK 56-305 MXS 5.0 zum Preis von 65,95 Euro erhältlich.

Noco Genius 5

Noco

Es ähnelt dem G3500EU, ist aber weiter verbessert worden. Es ist 34 % kleiner und liefert über 65 % mehr Leistung. Darüber hinaus ist es einfacher zu bedienen und benutzerfreundlicher als je zuvor. Ein integrierter Wärmesensor misst die Umgebungstemperatur und passt die Ladeleistung daran an, um eine Überladung bei Hitze sowie eine Unterladung bei Kälte zu vermeiden. Das Gerät lädt auch fast leere Batterien mit nur 1 Volt Restspannung sowie absolut leere Batterien auf, die null Volt Restspannung aufweisen. Einfache Einrichtung und Verwendung: Einstecken, Verbindung zum Akku herstellen, einen Lademodus auswählen und schon wird der Akku geladen. Ein vollautomatisches, problemloses Ladegerät für den ganzjährigen Einsatz.

Bei Amazon ist der Noco Genius 5 zum Preis von 72,39 Euro erhältlich.

Bosch C7

Bosch

Das intelligente und automatische Batterieladegerät für Blei-Säure, GEL, Start/Stopp EFB, Start/Stopp AGM-Batterien für Motorräder, Pkw, Kleintransporter. Intelligenter und automatischer Betrieb: Integrierter Mikroprozessor, der die Batteriespannung erkennt und einen optimalen Ladezustand gewährleistet. Einfach zu bedienen: Der Ladevorgang wird an den Zustand der Batterie angepasst, die auf Knopfdruck gestartet wird. Sicherheit: Kurzschlussschutz, Überhitzung und automatische Abschaltung. Unterstützungsmodus: Ermöglicht, das Fahrzeug beim Batteriewechsel mit Strom zu versorgen, um die Fahrzeugcodes und -einstellungen beizubehalten.

Bei Amazon ist der Bosch C7 zum Preis von 78,10 Euro erhältlich.

Victron Blue Smart IP65 Charger 12/4

Victron Energy

Die einfache Konfiguration und Einrichtung des Blue Smart IP65 12/5 findet über eine Bluetooth Schnittstelle statt. Das Gerät ist für alle 12V Batterie-Typen geeignet. Der Ladestrom beträgt maximal 5A. Die Abmessungen lauten: 47 x 95 x 190 mm. Das Gerät verfügt über die Schutzeinstufung IP65 und ist somit gegen Spritzwasser, Staub, und Chemikalien geschützt. Es verfügt zudem über mehrere Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer: automatischer Temperatur Abgleich bei niedrigen, bzw. hohen Temperaturen.

Bei Amazon ist der Victron Blue Smart IP65 Charger 12/4 zum Preis von 79,90 Euro erhältlich.