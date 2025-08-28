Beschleunigungsstreifen: Wie sich Fahrer auf der Autobahn einfädeln sollten

Die Straßenverkehrsordnung verlangt eindeutig, dass Autofahrer am Ende des Beschleunigungsstreifens anhalten, wenn keine Lücke im fließenden Verkehr vorhanden ist. Doch diese Regel stellt sich in der Praxis als schwierig und gefährlich heraus. Ein plötzliches Anhalten auf der Autobahn birgt das Risiko von Auffahrunfällen oder gefährlichen Bremsmanövern. Diese Problematik stellt Autofahrer vor ein Dilemma: Sich an die Regel halten und riskieren, in eine unsichere Verkehrslage zu geraten, oder pragmatisch weiterfahren und dabei das Risiko eingehen, gegen die StVO zu verstoßen.

Rechtslage vs. Praxis: Was Autofahrer bei der Einfahrt wirklich tun sollten Die Polizei und der ADAC empfehlen oft, im Falle eines misslungenen Einfädelns vorsichtig über den Standstreifen weiterzufahren, bis eine Lücke im Verkehr gefunden werden kann. Diese Praxis ist zwar nicht gesetzeskonform, wird aber aus Gründen der Verkehrssicherheit geraten. Das Problem: Eine Handlung, die in der Praxis als sicherer erscheint, widerspricht den klaren Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Doch was bedeutet das für Autofahrer, die in einer solchen Situation reagieren müssen? Die rechtliche Grauzone zwischen Sicherheitsgefühl und Vorschrift ist hier deutlich spürbar.

Verkehrssicherheit oder Führerscheinprüfung: Was tun am Ende des Beschleunigungsstreifens? Der Fahrlehrerverband warnt explizit davor, in der praktischen Führerscheinprüfung auf dem Seitenstreifen weiterzufahren, auch wenn dies unter Umständen sicherer erscheinen mag. Ein solches Verhalten würde laut den Prüfungsrichtlinien zum Durchfallen führen. Wer bei der Prüfung auf dem Seitenstreifen weiterfährt, riskiert, dass ihm mangelnde Verkehrssicherheit und unzureichende Gefahreneinschätzung vorgeworfen wird. Doch auch in der realen Fahrpraxis stellt sich diese Frage: Sollte man sich an die starren Vorschriften halten oder besser pragmatisch weiterfahren, wenn es die Verkehrslage erfordert?