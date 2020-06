Das Klo für die Anhängerkupplung Die Lösung für das unausprechliche Problem

Jedes Jahr sterben vor allem in den USA völlig gesunde Menschen, weil sie unterwegs kein Klo finden. Nein, nicht an Verstopfung. Sie kommen ums Leben, weil die Scham sie einige Meter vom Straßenrand entfernt ins nächste Dickicht oder in den nächsten Sumpf treibt. Ein gefundenes Fressen für Raubtiere aller Art.

Das muss nicht sein – zumindest nicht in den USA. Die Lösung hört auf den Namen Bumper Dumper, was frei übersetzt so viel wie Abladeplatz für die Stoßstange bedeutet und kostet aktuell bei Amazon 94,95 Euro (ohne Versand). Kurz gesagt besteht die Konstruktion einem Standard-Klositz, der auf ein Stahlgestänge montiert ist. Dieses Gestänge wiederum passt in die 5 x 5 Zentimeter große quadratische Anhängerkupplungsöffnung eines amerikanischen Fahrzeugs. Das mobile Klo soll knapp 5,5 Kilogramm wiegen und ein Gewicht von 227 Kilogramm tragen können.

Amazon Der Dumper Bumper passt leider nur an amerikanische Anhängervorrichtungen.

Bitte nur bei geparktem Fahrzeug verwenden

Wer seine Ausscheidungen nicht an Ort und Stelle lassen möchte, der kann eine handelsübliche Mülltüte oder einen 19 Liter fassenden Eimer an das Gestell montieren. Mit letzterem wäre auch eine Benutzung ohne Fahrzeugmontage möglich. Der Klopapierhalter ist nicht inklusive und eine Rücknahme bei Nichtgefallen ist ausgeschlossen. Und nein, der Bumper Dumper kommt nicht mit Anschnallgurten.

Amazon Zum Glück fuhr seine Frau nicht schneller als 72 km/h.

Wie in den USA üblich, weist der Hersteller seine Kunden darauf hin, das Produkt ausschließlich an einem geparkten Fahrzeug zu nutzen. Ob die Kommentare und Fragen auf Amazon vor oder nach den ersten Selbstversuchen verfasst wurden, ist nicht klar. Doch lesen sie sich äußerst amüsant. "Großartiges Produkt! Ich bin von den Autoabgasen kurz ohnmächtig geworden, während ich die Zeitung auf dem Bumper Dumper gelesen habe. Zum Glück ist meine Frau nicht schneller als 72 km/h gefahren, bevor sie realisierte, dass ich noch hinten drauf saß!"

Fazit

Für Jäger, Angler oder einfach nur Reisende kann der Bumper Dumper eine echte Erleichterung sein – und sie ihnen auch bescheren. Ein passendes Wurfzelt für die nötige Privatsphäre kann nicht schaden. Und natürlich braucht man ein bisschen Platz, das 5,5 Kilo schwere Ding mit auf die Reise zu nehmen.