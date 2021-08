CaDA Citroen 2CV Die Ente aus Bauklötzen

Fast jeder Mensch kennt Bausteine. Und wer an Bausteine denkt, der denkt in vielen Fällen an Lego-Bausteine. Jene Dinger, die einem den nächtlichen, schuhlosen Gang durchs Kinderzimmer (zum Licht löschen oder Hörspiel beenden) so schmerzhaft wie möglich gestalten.

Doch nicht nur Lego kann Bausteine. Aus China ist seit einigen Jahren den zahllosen Baumeistern jedweder Altersklassen der Markenname CaDA bekannt. Eine Marke, die zum chinesischen Unternehmen Double Eagle Toys Industry Co. Ltd. gehört. Einem professionellen Spielzeughersteller mit Zentrale in Chenghai, der "China Toy City". Ob Roboter, Dinsaurier, Piratenschiffe, Autos oder Waffen (ja, dort ist eine AK47 im Maßstab 1:1 erhältlich) – CaDA ist ziemlich breit aufgestellt. Zu den emotionalsten Hinguckern zählt der Citroën 2CV, kurz: die Ente.

Auf Wunsch auch ferngesteuert

Das im Verhältnis 1:12 gestaltete Fahrzeug ist 31,1 Zentimeter lang, 13,5 breit und 13 hoch. Das Lenkrad ist mit dem Vorderrad des Autos verbunden. Die linke und rechte Tür, die Motorhaube und der Kofferraumdeckel lassen sich manuell öffnen. Alle 1.238 Teile bestehen aus glatten und farblich abgestimmten Steinen, die CaDA aus umweltfreundlichem ABS-Material fertigt. Eine kleine Kamera im Retro-Stil, ein Koffer und Aufkleber runden den schicken Gesamtauftritt des chinesischen Franzosen ab.

Wer nicht nur das Auto bauen und dann verstauben lassen möchte, der kann anstatt der 64,99 Euro gleich 112,99 Euro in die Hand nehmen und die dynamische Version nach Hause bestellen. Dynamisch aus dem Grund, da sich die kleine Baustein-Ente in diesem Falle per Funkfernbedienung fernsteuern lässt.

Umfrage 10426 Mal abgestimmt Was halten Sie von Lego-Nachbauten automobiler Ikonen? Viel. Das macht unfassbar viel Spaß und ich kaufe mir jedes Modell. Nichts. Autos machen mir nur im Originalzustand Spaß. mehr lesen

Fazit

Aus dem chinesischen Hause CaDA kommt die Ente in die Kinderzimmer. Der im Maßstab 1:12 aufzubauende Citroën 2CV ist 31,1 Zentimeter lang und überzeugt durch seinen hohen Wiedererkennungswert.