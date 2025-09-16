AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Das Ende einer Ära: Stellantis verkauft VM Motori

Stellantis verkauft VM Motori
Das Ende einer Ära

Stellantis trennt sich von seinem traditionsreichen Motorenbauer VM Motori. Der einstige Diesel-Spezialist wird künftig unter neuer italienischer Führung weitergeführt – fernab der Automobilwelt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.09.2025
Als Favorit speichern
Maserati Levante Modelljahr 2018 Offroad Wüste Dubai
Foto: Maserati

Der italienische Motorenhersteller VM Motori gehörte einst zu den großen Namen im Dieselgeschäft – mit Kunden wie Jeep, Chrysler und Maserati. Doch mit dem schrittweisen Abschied vom Verbrennungsmotor verliert der Dieselmotor im Pkw-Geschäft an Bedeutung. Stellantis zieht die Konsequenzen und gibt VM Motori ab.

Vom Automotor zum Industriemotor

Seit 2022 baut VM Motori keine Pkw-Motoren mehr. Stattdessen konzentriert sich das Werk im norditalienischen Cento mit über 350 Beschäftigten auf Schiffsdiesel und Industriemotoren. Der Strategiewechsel ist ein logischer Schritt: Während der Dieselantrieb im Automobilbereich zunehmend unter Druck gerät, bleibt er in industriellen Anwendungen weiterhin gefragt.

Die neu ausgerichtete Produktion ist nicht nur eine Reaktion auf den Markt, sondern auch eine Chance: In Nischenmärkten wie Schifffahrt oder Bau- und Landmaschinen zeigt sich, dass spezialisierte Antriebe weiterhin gebraucht werden.

Italienische Tradition bleibt in italienischer Hand

Die neue Eigentümerin, die Gamma Holding, ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Turin. Hinter ihr stehen die Mehrheitsaktionäre der Marval-Gruppe, die ebenfalls auf Motor- und Getriebetechnologie spezialisiert ist. Gamma Holding sichert nicht nur den Fortbestand des Standorts, sondern kündigt an, die aktuelle Produktion beibehalten und sogar ausbauen zu wollen.

Damit bleibt ein Stück italienischer Ingenieurskunst in italienischer Hand – ein positives Signal in einer Branche, die zunehmend von globalen Konsolidierungen geprägt ist.

Der Diesel lebt – nur woanders

Obwohl VM Motori heute keine Antriebe mehr für Pkw liefert, ist das Kapitel Diesel nicht beendet. Vielmehr verschiebt sich das Einsatzgebiet: Große, robuste Selbstzünder sind nach wie vor unverzichtbar in Bereichen, wo Elektromobilität an ihre Grenzen stößt. VM Motori passt sich an – und bleibt seiner Kernkompetenz treu.