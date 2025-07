Feststoff-Batterien aus Europa: Mercedes und Stellantis rücken China auf die Pelle

Zwei ambitionierte Antreiber in Europa sind Mercedes-Benz und Stellantis. Beide gehen bei der Umsetzung dieser Strategie ähnliche Wege – zusammen mit Factorial Energy. Das US-amerikanische Batterie-Start-up ist ein gemeinsamer Partner. Ziel: Hochleistungsfähige, sichere und skalierbare Festkörperzellen, die nicht nur in Europa auf die Straße sollen, sondern langfristig auch hier produziert werden könnten.

Leistungsdaten im Fokus

Bereits im April 2025 vermeldete Stellantis die erfolgreiche Validierung von Automobil-tauglichen Festkörperzellen mit einem beeindruckenden Leistungsgewicht von 375 Wh/kg. Zum Vergleich: Beim aktuellen Macan EV, der auf dem PPE-Baukasten von Volkswagen aufbaut, beträgt der Wert 175 Wh/kg. Stellantis protzt weiter mit Superlativen, etwa einer Schnellladefähigkeit von 15 – 90 Prozent SOC (State of Charge, Batteriefüllstand) in 18 Minuten und volle Funktionalität bei Temperaturen von -30 bis +45 °C. Die Zellen basieren auf Factorials FEST-Technologie und sollen bereits ab 2026 in einer Demonstrationsflotte von Stellantis eingesetzt werden.