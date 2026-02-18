AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Führerschein-Umtausch: Fristen, Kosten und Tipps

Führerschein-Umtausch
Kosten, Fristen und Ablauf

Bis 2033 müssen alle vor 2013 ausgestellten Führerscheine in ein neues, fälschungssicheres EU-Dokument umgetauscht werden. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Fristen gelten, welche Unterlagen benötigt werden und wie der Umtauschprozess abläuft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.02.2026
Als Favorit speichern
Führerschein Ablaufdatum
Foto: nurlankani via Getty Images

Die EU hat den Führerschein-Umtausch eingeführt, um einheitliche und fälschungssichere Dokumente zu gewährleisten. Ziel ist es, alle Führerscheine in einer zentralen Datenbank zu erfassen und Missbrauch zu verhindern. Die neuen EU-Führerscheine sind auf 15 Jahre befristet, was regelmäßige Aktualisierungen von Lichtbild und Sicherheitsmerkmalen erzwingt.

Welche Fristen gelten?

Die Fristen für den Umtausch richten sich nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins. Für Kartenführerscheine, die zwischen 1999 und 2013 ausgestellt wurden, gelten gestaffelte Fristen. Beispielsweise müssen Führerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 bis zum 19. Januar 2027 umgetauscht werden. Ältere Papierführerscheine haben Fristen, die sich nach dem Geburtsjahr des Inhabers richten.

Was passiert bei einem abgelaufenen Führerschein?

Ein abgelaufener Führerschein ist zwar ungültig, die Fahrerlaubnis bleibt jedoch bestehen. Wer mit einem abgelaufenen Dokument fährt, riskiert ein überschaubares Verwarnungsgeld in Höhe zehn Euro. Anders verhält es sich bei Lkw- und Busführerscheinen, die zusätzlich an ärztliche Untersuchungen gebunden sind.

So läuft der Umtausch ab

Der Umtausch ist ein rein verwaltungstechnischer Vorgang. Benötigt werden ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto und der bisherige Führerschein. Falls der Führerschein nicht von der aktuellen Behörde ausgestellt wurde, ist eine Karteikartenabschrift erforderlich. Die Kosten betragen zwischen 25 und 45 Euro, je nach Region.

Tipps zur Vermeidung von Stress

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Umtausch frühzeitig zu planen. In einigen Regionen ist der Antrag auch online möglich, was den Prozess vereinfachen kann. Den neuen Führerschein schickt die Bundesdruckerei in der Regel direkt an die Wohnadresse geschickt.

Fazit