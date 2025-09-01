Führerschein weg – obwohl nie geblitzt: So trifft Identitätsklau Autofahrer

Dustin Senebald aus der Nähe von Düsseldorf erlebt, was kaum jemand für möglich hält: Obwohl er nie geblitzt wurde, flattert ihm Post von der Fahrerlaubnisstelle ins Haus. Acht Punkte in Flensburg bedeuten eigentlich den Führerscheinentzug. Hinter seinem Rücken haben Unbekannte seine Daten missbraucht und ihn als Fahrer der Geschwindigkeits-Übertretungsfahrten angegeben.

So funktioniert der Betrug Die Täter gaben Senebalds Namen und Geburtsdatum in Anhörungsbögen an – Daten, die bis vor Kurzem frei in sozialen Netzwerken einsehbar waren. Dazu nutzten sie Adressen in Düsseldorf und Gevelsberg, mit denen der 34-Jährige nichts zu tun hatte. Vermutlich hatten sie sogar Zugriff auf Briefkästen, um Post abzufangen. So konnte Senebald den Vorwürfen nicht rechtzeitig widersprechen.

Behörden im Massenverfahren Bußgeldstellen verlassen sich in vielen Fällen auf die Angaben auf Anhörungsbögen. "Eine systematische Vorabprüfung jeder einzelnen Anschrift wäre in der Breite nicht umsetzbar", heißt es etwa aus Dortmund. Auch die Behörden in Wuppertal und Bottrop betonen den enormen Verwaltungsaufwand. Zwar werden Plausibilitätsprüfungen wie Alter, Geschlecht oder Lichtbildabgleich durchgeführt – doch Missbrauch bleibt nicht ausgeschlossen.

Anwalt schaltet sich ein Erst als Senebald juristische Hilfe einschaltet, kommen Zweifel an den Verfahren auf. Nach Angaben seines Anwalts wurden bis Redaktionsschluss sechs von acht Verfahren eingestellt. Für Senebald bedeutet das: Der Führerschein ist vorerst gerettet.