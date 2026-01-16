Günstig tanken per App: Beste Zeiten, realistische Einsparungen 2026

Laut dem Bundeskartellamt und dem ADAC sind die Spritpreise abends zwischen 19 und 22 Uhr am niedrigsten. Besonders mittwochs lassen sich oft die besten Preise erzielen. Der Grund: Tankstellen senken ihre Preise im Laufe des Tages, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Nachts und früh morgens hingegen steigen die Preise wieder an, da weniger Tankstellen geöffnet sind und die Nachfrage sinkt.

Wie Tank-Apps funktionieren Tank-Apps wie die von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zugelassenen Dienste bieten Echtzeitdaten zu den aktuellen Spritpreisen. Diese Apps nutzen die von Tankstellen gemeldeten Preisänderungen und ermöglichen es Verbrauchern, die günstigste Tankstelle in ihrer Nähe oder entlang ihrer Route zu finden. Die Nutzung solcher Apps ist einfach und kann jährlich bis zu 200 Euro einsparen.

Warum Autobahntankstellen meiden? Autobahntankstellen sind im Durchschnitt deutlich teurer als Tankstellen in der Stadt oder auf dem Land. Laut Finanztip können die Preisaufschläge bis zu 48 Cent pro Liter betragen. Es lohnt sich daher, vor einer längeren Fahrt außerhalb der Autobahn zu tanken.

Langfristige Einsparungen durch cleveres Tanken Wer regelmäßig die günstigsten Tankstellen aufsucht und zu den richtigen Zeiten tankt, kann pro Tankfüllung bis zu 12 Euro sparen. Bei durchschnittlich 12 bis 17 Tankfüllungen pro Jahr summiert sich das auf bis zu 200 Euro. Diese Einsparungen können durch die Nutzung von Tank-Apps und das Vermeiden von teuren Tankstellen maximiert werden.

Die Rolle der Markttransparenzstelle Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe sorgt für mehr Transparenz auf dem Kraftstoffmarkt. Sie erfasst die Preise von rund 15.000 Tankstellen in Deutschland und stellt diese Daten Verbrauchern über zugelassene Apps zur Verfügung. Dies stärkt den Wettbewerb und hilft Verbrauchern, die besten Preise zu finden.