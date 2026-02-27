Mate Rimac gibt CEO-Posten ab: Rimac Technology mit neuem Chef

Es ist ein neuer, großer Schritt für den kroatischen Elektroantriebs- und Batterie-Spezialisten, Mate Rimac, Gründer und bisheriger CEO von Rimac Technology, gibt die operative Leitung des Unternehmens ab. An seine Stelle tritt Nurdin Pitarević, bislang Chief Operating Officer, der das Unternehmen in die nächste Phase globalen Wachstums führen soll. Rimac selbst bleibt Präsident der Rimac Group und konzentriert sich weiterhin auf Bugatti Rimac als CEO.

"Nurdin hat sich in seiner Zeit als COO und als mein Stellvertreter als außergewöhnliche Führungspersönlichkeit bewiesen", erklärt Mate Rimac. "Er vereint operative Expertise mit strategischem Weitblick und einem feinen Gespür für unsere Unternehmenskultur. Ich habe volles Vertrauen, dass er Rimac Technology erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase führt."

Ein Rekordjahr als Sprungbrett Der Führungswechsel erfolgt nach einem transformativen Jahr für Rimac Technology: Zehntausende Batterie- und Antriebssysteme wurden an globale OEM-Kunden ausgeliefert. Dabei konnte das Unternehmen erstmals seine operative Robustheit unter Beweis stellen. Mehrere neue Programme mit führenden Automobilherstellern sind bereits gesichert – ein Fundament für die ambitionierte Zukunft der Kroaten.

"Nurdin und Marko [Brkljačić] haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Rimac Technology vom spezialisierten Nischenanbieter zu einem verlässlichen Tier-1-Partner avanciert ist", so Rimac. Tier-1 bezeichnet den Status des Direktzulieferers. Mate Rimac weiter: "Sie zeigen, dass Spitzentechnologie, industrielle Disziplin und unternehmerische Geschwindigkeit auch im großen Maßstab funktionieren."

Kontinuität und Skalierung unter neuer Führung Seit seinem Wechsel zu Rimac Technology hat Pitarević das Unternehmen durch eine Phase schneller Industrialisierung, organisatorischer Reife und operativer Skalierung geführt. Zahlreiche Programme wurden erfolgreich in die Serienproduktion überführt, tausende Systeme weltweit ausgeliefert.

"Als CEO geht es nun darum, über die operative Umsetzung hinaus die langfristige strategische Ausrichtung zu gestalten", sagt Pitarević. "Wir wollen einen Technologieführer aufbauen, der verantwortungsvoll skaliert – durch Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und nachhaltige Profitabilität. Mit unseren neuen Serienproduktionsprogrammen und einer starken Pipeline ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, unsere Wachstumsdynamik weiter zu beschleunigen."

Rimac/Schönfeld Neues Dreier-Gespann: Mate Rimac (links), Nurdin Pitarević (neuer CEO Rimac Tech.) und Marko Brkljačić (rechts), neuer COO von Rimac Technology.

Unter seiner Leitung wird Rimac Technology bis 2030 auf fortschrittliche Elektrifizierung, KI-gestützte Prozesse, nachhaltiges Wachstum und robuste organisatorische Strukturen setzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der nächsten Generation von Feststoffbatterien in Zusammenarbeit mit einem globalen Partner. Gemeint dürfte die Zellspezialisten von Prologium aus Taiwan sein, mit denen auch Mercedes-Benz kooperiert.

Operative Exzellenz mit Marko Brkljačić als COO Die operative Kontinuität soll in Zukunft Marko Brkljačić sichern, der mit dem Führungswechsel vom stellvertretenden COO zum Chief Operating Officer aufsteigt. Brkljačić bringt umfangreiche Erfahrung in Operations, digitale Transformation und strategische Umsetzung mit.

"Rimac Technology muss operative Exzellenz nahtlos mit ambitionierten Zielen verbinden", sagt Brkljačić. "Wir setzen auf befähigte Teams, skalierbare Systeme und wiederholbaren Erfolg über alle Programme hinweg."

Währenddessen arbeitet der Rimac-Campus bereits in mehreren Schichten an der Kapazitätsgrenze. Weitere Expansionen sind geplant. Gleichzeitig verhandelt das Unternehmen mit mehreren OEMs über neue Programme für rein elektrische und hybride Antriebssysteme.