New Mobility Rallye 2025: E-Autos im Achterbahn-Fieber

Bitte anschnallen und gut festhalten! Die wilde Fahrt geht gleich los – und die Wagen der höchsten und zugleich schnellsten Achterbahn Deutschlands setzen sich flugs in Bewegung. Die Passagiere freuen sich auf Fahrspaß und Adrenalin, haben aber auch ein wenig Respekt vor diesem ganz besonderen Kick. Ähnlich ging es wohl den Teilnehmern der neunten New Mobility Rallye, die in diesem Jahr erstmals am Fuße des 1.620 Meter langen "Silver Star" im Europa-Park Rust startete und auch endete.

Die von der Motor Presse Stuttgart ausgerichtete Rallye setzt ihren Fokus voll auf neue Antriebskonzepte. Zwölf Teams und insgesamt 30 Fahrzeuge, darunter 25 reine Stromer und fünf Plug-in-Hybride, traten bei sommerlicher Hitze an, sich über rund 240 Kilometer Streckendistanz in sieben Wertungsprüfungen zu beweisen. Mit dabei waren Modelle aus allen Größen- und Preisklassen: von der 646 PS starken Brabus-Version des Smart #5 über den neuen Familien-SUV Mitsubishi Outlander PHEV bis zum extrovertiert gezeichneten Elektro-Crossover Kia EV6.

Hans-Dieter Seufert Die Mannschaftswertung geht an Skoda, nur 3.679 Strafpunkte sammelte das Team. Im Vordergrund: Fahrerin Svenja Gluth (l.) mit ihrer Copilotin Kristina Vogel (r.), der zweifachen Bahnrad-Olympiasiegerin.



Weitere spannende Autos waren zum Beispiel der Skoda Elroq als buntes "Respectline"-Unikat, die beiden SUV-Coupés XPeng G6 und Audi Q6 Sportback e-tron, der preiswerte Stromer Opel Frontera, Porsches Elektro-SUV Macan, der sportliche ID.3 GTX von VW oder auch der Siebensitzer Peugeot 5008 mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Mit drei verschiedenen Fahrzeugen angetreten: die Reifenexperten vom Team Vredestein.

Keine Verschnaufpause Während die Achterbahn im Hintergrund ihren Fahrgästen zu Beginn noch ein kurzes Innehalten gönnt, wenn die Wagen langsam nach oben gezogen werden, wartete auf die Rallyefahrer direkt nach der Startlinie schon die erste Wertungsprüfung: 50 Meter in fünf Sekunden zurücklegen. Klappt bei vielen Fahrern super, bei manchen eher weniger gut, so etwa beim Autor dieses Textes.