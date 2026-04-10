Nicht in der StVO, aber verbindlich: Querstriche auf Verkehrswegweisern

Querstriche auf Verkehrswegweisern dienen als Orientierungshilfe, insbesondere an komplexen Autobahnabfahrten oder stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten.

Sie zeigen an, dass eine Abfahrt in zwei Richtungen führt, wobei die oberhalb des Strichs genannten Ziele über die linke Spur und die darunter aufgeführten über die rechte Spur erreichbar sind. Diese Markierungen erleichtern das frühzeitige Einordnen und helfen, abrupte Spurwechsel zu vermeiden, was die Verkehrssicherheit erhöht.

Unterschiedliche Farben und ihre Bedeutung Im deutschen Verkehrsrecht unterscheiden sich Wegweiser nach Farbe und Form. Gelbe Schilder markieren Ziele auf dem untergeordneten Straßennetz, wie Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, und dienen dem Nah- oder Regionalverkehr.

Blaue Schilder hingegen gelten für Autobahnen und weisen auf Ziele im Fernstraßennetz hin. Auf beiden Varianten kann ein Querstrich erscheinen – auf gelben Schildern in Schwarz, auf blauen in Weiß. Die Bedeutung bleibt jedoch gleich: Sie trennen Fahrziele und geben an, wie sich die Fahrspuren nach der Abfahrt aufteilen.

Technische Regelwerke: RWB und RWBA Die Bedeutung der Querstriche ist in den technischen Regelwerken RWB und RWBA festgeschrieben. Diese Richtlinien regeln die Gestaltung und Systematik der wegweisenden Beschilderung in Deutschland. Während die RWB für Straßen außerhalb von Autobahnen gelten, decken die RWBA die Beschilderung auf Autobahnen ab. Beide Regelwerke sind verbindliche technische Vorschriften für Straßenverkehrsbehörden und Planer, auch wenn sie nicht direkt in der StVO verankert sind. Sie stellen sicher, dass die Beschilderung einheitlich und verständlich ist.

Beispielhafte Anwendungen Querstriche finden sich häufig an größeren Autobahnkreuzen oder stark frequentierten Stadtumfahrungen. Ein Beispiel ist die Abfahrt zum Flughafen Frankfurt auf der A5. Hier zeigt der Strich an, dass die rechte Spur zum Terminal 1 oder die linke Spur Richtung Terminal 2 führt. Auch auf Bundesstraßen mit geteilten Abfahrten, etwa an städtischen Ringverbindungen, kommen diese Markierungen zum Einsatz. Sie erleichtern die Navigation und tragen zu einem flüssigen Verkehrsfluss bei.

Rechtliche Einordnung Obwohl Querstriche nicht in der StVO erwähnt werden, sind sie durch die RWB und RWBA rechtlich abgesichert. Diese Regelwerke sind verbindlich und werden in der behördlichen Praxis regelmäßig angewendet. Sie bieten eine klare Systematik und tragen dazu bei, dass die Beschilderung den Anforderungen des modernen Straßenverkehrs gerecht wird. Die Verbindlichkeit dieser technischen Vorschriften zeigt, wie wichtig sie für die Planung und Umsetzung von Verkehrsmaßnahmen sind.