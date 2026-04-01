Radikaler Relaunch: AUTO Straßenverkehr startet als „Clever-Guide“ neu

Der Titel setzt künftig auf einen klaren Nutzwert-Fokus, mehr Umfang und eine stärker digital ausgerichtete Ansprache.

Der Relaunch reagiert auf einen Automarkt, der sich in kurzer Zeit deutlich verändert hat. Steigende Kosten, neue Antriebsformen und komplexere Technik führen dazu, dass viele Käufer stärker auf Preis-Leistung achten. Genau hier setzt das neue Konzept an.

Klare Positionierung auf Preis-Leistung AUTO Straßenverkehr will sich künftig bewusst von klassischen Auto-Magazinen abgrenzen. Statt Status, Luxus oder technischer Detailtiefe steht der praktische Nutzen im Mittelpunkt. Zielgruppe sind Leser, die eine fundierte Orientierung für alltagstaugliche und bezahlbare Mobilität suchen.

Chefredakteur Michael Pfeiffer formuliert den Anspruch so: Man wolle sich auf Fahrzeuge konzentrieren, die sich Leser tatsächlich leisten können, und Inhalte verständlich sowie praxisnah aufbereiten. Der Fokus liege auf nachvollziehbaren Fakten statt technischer Fachsprache.

Drei Themenfelder strukturieren das Heft Das neue Konzept basiert auf drei klar definierten Bereichen:

Clever Fahren mit Kaufberatung, Tests und Gebrauchtwagen-Empfehlungen

mit Kaufberatung, Tests und Gebrauchtwagen-Empfehlungen Clever Sparen mit Kostenanalysen, Versicherungen und Spartipps

mit Kostenanalysen, Versicherungen und Spartipps Clever Erleben mit Inhalten zu Reisen, Camping und alternativer Mobilität Diese Struktur soll die Orientierung erleichtern und gleichzeitig unterschiedliche Lebensbereiche rund um Mobilität abdecken.

Mehr Seiten bei konstantem Preis Der Umfang steigt von 76 auf 100 Seiten, während der Verkaufspreis stabil bei 2,99 Euro bleibt. Damit soll der inhaltliche Ausbau ohne zusätzliche Kosten für die Leser umgesetzt werden.

Parallel wird die Marke stärker digital positioniert. Inhalte werden über Social-Media-Kanäle verlängert und mit neuen Videoformaten ergänzt. Geplant sind unter anderem Formate mit Kaufberatung und Verbraucheraufklärung, die sich gezielt an ein jüngeres Publikum richten.

Verzahnung von Print und digitaler Strategie Die digitale Erweiterung erfolgt vor allem über die Plattformen von auto motor und sport. Damit nutzt AUTO Straßenverkehr bestehende Reichweitenstrukturen und soll gleichzeitig neue Zielgruppen erschließen.

Der Titel erscheint weiterhin im 14-Tage-Rhythmus. Inhaltlich steht künftig der Anspruch im Vordergrund, Orientierung im Alltag zu bieten und Kosten transparent zu machen.