Anzeige Gutscheincode Sommerreifen: jetzt wechseln und bei eBay sparen

Es ist Frühling. Zeit für Autofahrer und Autofahrerinnen, die Winter- gegen Sommerreifen zu tauschen. Die Faustformel für den halbjährlichen Reifenwechsel lautet: von O bis O, also von Oktober bis Ostern und andersherum. Spätestens, wenn die Temperaturen dauerhaft über sieben Grad Celsius liegen, können die Winterreifen runter. Wer gut vorbereitet in die Osterferien starten möchte, kann jetzt beim Kauf von Reifen und Kompletträdern bei eBay.de kräftig sparen. Mit dem Code BEREIFUNG23*, der ab heute um 9 Uhr gültig ist, erhalten User und Userinnen 10 Prozent Rabatt auf eine große Auswahl an Sommer- und Ganzjahresreifen sowie Kompletträdern.

Diese und viele weitere Top-Deals finden Sie auf der Aktionsseite.

Reifen im Format 195/65 R15

Reifen im Format 205/55 R16

Reifen im Format 225/40 R18

Reifen im Format 235/35 R19

Bequemer Reifenwechsel mit eBay

Viele Autobesitzer und Autobesitzerinnen legen an ihrem Wagen regelmäßig selbst Hand an, um Kosten für den Servicetermin zu sparen. Neben dem Reifenwechsel werden kleinere Reparaturen oder Wartungsarbeiten einfach selbst erledigt. Das notwendige Zubehör gibt es bei eBay.de. Hier erwirbt jede Sekunde ein User oder eine Userin ein Fahrzeug- oder Zubehörteil. Aber auch für diejenigen, die sich beim Reifenwechsel Hilfe wünschen, hat eBay.de die passende Lösung: Beim Kauf der passenden Reifen können Nutzer und Nutzerinnen die Montage einfach direkt dazu buchen. Die Reifen werden dann in eine von rund 4.500 Partnerwerkstätten in Wohnortnähe geliefert und nach Terminabsprache montiert.



*Der Coupon ist bis zu zweimal einlösbar, der Maximalrabatt beträgt 50 Euro. Alle Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind hier nachzulesen. Die Aktion läuft bis zum 05. April um 23:59 Uhr.