Stellantis-Rückruf: 122.700 Diesel in Deutschland

Bei einer Störung im SCR-System und/oder am Partikelfilter kann bei verschiedenen Fahrzeugmodellen aus dem Stellantis-Konzern die Motorkontrollleuchte (MKL) unter Umständen nicht aufleuchten – das widerspricht den Emissionsvorschriften.

Deutschland: Was bedeutet das konkret? Das KBA überwacht die Aktion; zehn Prozent der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland hat Stellantis nach eigenen Angaben bereits umgerüstet. Für Auskünfte und Details sollen sich Halter direkt an den jeweiligen Hersteller oder eine Vertragswerkstatt wenden.

Einordnung: Der zweite große Abgas-Rückruf im Jahr 2025 Bereits im Februar 2025 mussten zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstatt, weil eine fehlerhafte Software im Motorsteuergerät die Harnstoffdosierung falsch bewerten konnte. Der aktuelle Rückruf betrifft dagegen die Warnlogik: Bei einer Störung könnte die Motorkontrollleuchte nicht aufleuchten. Gemeinsam ist beiden Fällen, dass die Software/ECM die zentrale Stellschraube ist.

Betroffene Marken, Baureihen und KBA-Referenzen Citroën

Baureihen: Berlingo, C3, Jumpy, C-Elysee, C3 Aircross, C4 Picasso, C5 Aircross, C4 Cactus, Spacetourer

Produktion: 15.03.2018–30.04.2024

Betroffen: 273.627 weltweit / 57.256 DE

KBA-Referenz: 15454R · Hersteller-Code: GK2

DS Automobiles

Baureihen: DS3 Crossback, DS7 Crossback

Produktion: 27.03.2017–15.11.2022

Betroffen: Zahlen nicht bekannt (weltweit und DE)

KBA-Referenz: 15455R · Hersteller-Code: GK2

Opel

Baureihen: Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Movano, Vivaro, Zafira

Produktion: 08.09.2019–19.10.2023

Betroffen: 97.770 weltweit / 29.107 DE

KBA-Referenz: 15456R · Hersteller-Code: KT2

Peugeot

Baureihen: 301, 208, 2008, 308, 3008, 508, 5008, Boxer, Expert, Partner, Rifter, Traveller

Produktion: 14.10.2016–11.10.2021

Betroffen: 341.749 weltweit / 36.348 DE

KBA-Referenz: 15453R · Hersteller-Code: MYC

Welche Motoren sind betroffen? Vom Rückruf betroffen sind Diesel mit den internen Codes DV5 und DW10 (Euro 6.2) sowie DW12 (Euro 6.2/6.3/6.4 je nach Spezifikation).