Übersehene Helfer: Was Leitbaken wirklich bedeuten

Die weiß-roten Leitbaken gehören zu den auffälligsten Verkehrseinrichtungen auf unseren Straßen. Trotzdem nehmen viele Autofahrer sie nur als Baustellen-Absperrung wahr – und übersehen dabei ihre entscheidende Rolle für die Verkehrssicherheit. Denn rechtlich sind sie klar geregelt und sollen Fahrzeuge zuverlässig an Gefahrenstellen vorbeiführen.

Die Schraffur gibt die Richtung vor Das scheinbar einfache Muster der roten Schrägstreifen ist in Wahrheit ein klares Leitsystem. Zeigen die Streifen nach rechts unten, muss rechts an der Bake vorbeigefahren werden; zeigen sie nach links unten, führt der sichere Weg links vorbei. Diese einfache Logik ist darauf ausgelegt, schnelle Entscheidungen und sichere Reaktionen zu ermöglichen.

Kleine Schilder mit großer Wirkung Gerade in Baustellen verhindern die Baken, dass es zu gefährlichen Situationen kommt. Sie sind reflektierend, oft mit Blinklichtern ausgestattet und bleiben so auch bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter erkennbar. Ihre Aufgabe: Autofahrer nicht nur zu warnen, sondern sie aktiv zu leiten – und damit Ordnung in den Verkehrsfluss zu bringen.