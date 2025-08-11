USA kippen Verbrenner-Verbot: Das sind die Folgen für Autofahrer und Hersteller

Die politische Wende folgt einer klaren energiepolitischen Linie. Öl- und gasreiche Bundesstaaten wie Texas, North Dakota oder Alaska wollen ihre Rohstoffförderung langfristig absichern. Rund 13 Millionen Barrel Rohöl werden in den USA täglich gefördert. Würde die Zahl der Verbrenner-Neuzulassungen sinken, käme es zu einem Überangebot und zu Preisverfall. Die Aufhebung des Verbots und die Lockerung der CO₂-Grenzen verhindern das – und schaffen für Hersteller neuen Spielraum.

Bedeutung für Autofahrer: Mehr Auswahl, weniger Regulierung Für Autofahrer in den USA heißt das vor allem: mehr Modellvielfalt bei Verbrennern und eine Rückkehr leistungsstarker Motoren. Full-Size-Pickups und großvolumige SUVs, die wegen strenger Abgasnormen schon fast aus dem Neuwagenangebot verschwunden wären, werden wieder zum Kernsortiment. Durch den Wegfall teurer Abgasnachbehandlungssysteme könnten Fahrzeuge im Schnitt spürbar günstiger werden. Allerdings müssen Käufer mit höherem Kraftstoffverbrauch rechnen – und bei steigenden Benzinpreisen auch mit höheren Betriebskosten. Wer bislang auf ein Elektroauto umsteigen wollte, könnte sich angesichts der neuen Rahmenbedingungen und einer möglicherweise schwächeren Ladeinfrastruktur doch noch dagegen entscheiden.

Bedeutung für Hersteller: Strategischer Spielraum, neue Risiken Für US-Hersteller wie Ford, GM oder Stellantis bedeutet die Entscheidung vor allem Kostenvorteile. Plattformen können länger genutzt werden, Modellanpassungen an strengere Normen entfallen. Das reduziert den Entwicklungsaufwand und sichert kurzfristig höhere Margen. Gleichzeitig könnten internationale Hersteller ihre Verbrennermodelle, die in den jeweiligen Heimatmärkten aus regulatorischen Gründen nicht mehr angeboten werden dürfen, in den USA weiterverkaufen. Doch dieser Vorteil ist nicht ohne Risiko: Unternehmen, die sich zu stark auf diesen Markt fokussieren, laufen Gefahr, den Anschluss in Märkten mit strengen CO₂-Vorgaben zu verlieren.

Globaler Sonderweg mit Signalwirkung International ist der Schritt ein Bruch mit dem Trend. Während die EU am Ausstiegsdatum 2035 festhält, senden die USA das Signal: Der Verbrenner bleibt. Für global agierende Hersteller bedeutet das zweigleisige Produktionsstrategien – vollelektrische Plattformen für regulierte Märkte, klassische Verbrenner für die USA. Das erhöht die Komplexität in der Fertigung und bindet Ressourcen, die andernorts in die Weiterentwicklung von E-Mobilität fließen könnten.