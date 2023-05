VW will mit neuer Sub-Marke in China angreifen

Volkswagen Elektroautos VW will mit neuer Sub-Marke in China angreifen

Volkswagen ist im Krisenmodus – insbesondere in China. Dominierte der Konzern die Autolandschaft dort in den vergangenen Jahrzehnten mit Verbrennermodellen, bleibt den Wolfsburgern der Zugang zum Elektro-Boom bisher verwehrt. Die MEB-Modelle verkaufen sich bisher nur schleppend in China. Laut Automobilwoche soll nun eine neue Sub-Marke die jüngeren, chinesischen Kunden ansprechen und den Weg ins Elektro-Zeitalter ebnen. Kann das funktionieren?

Das erste Modell unter dem neuen Label stehe sogar schon fest. Es handele sich dabei um den Cupra Tavascan. Der soll ab Ende des Jahres ohnehin vom neuen Band in Anhui laufen. Bisher hieß es allerdings, der Tavascan würde in China nur für andere Märkte gebaut. Cupra selbst ist in China nicht bekannt. Daher wird der Elektro-Spanier hier wohl auch unter einem VW-Label etabliert.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Funktioniert das Vorbild Cupra in China

Eine ganz neue Marke will China mit Cupra wohl nicht etablieren. Stattdessen setze man auf die große Bekanntheit von Volkswagen und nutze daher eine Art Sub-Label. Dieses soll auf dem weltgrößten Automarkt mehr Lifestyle vermitteln – so wie es Cupra in Europa geschafft hat. Der Tavascan, der auf dem Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) steht, ist dafür aber ein relativ kostspieliges Modell.

Volkswagen wurde jüngst die Marktführerschaft im Automobilbereich vom chinesischen BYD-Konzern entrissen. Auch andere chinesische Unternehmen wie Geely, Nio, Xpeng oder Great Wall sind auf dem Vormarsch und dürften den deutschen Marken und vor allem Volkswagen immer mehr Wasser abgraben. Allen chinesischen Konkurrenten gemein sind die günstigeren, vernetzteren und moderneren Angebote. Das Vorbild Cupra richtet sich dagegen eher in die teurere Premium-Richtung.

Entwicklungszeit wird verkürzt

Bereits Mitte April hatte der zum Krisentreffen nach China geflogene VW-Vorstand verkündet, die Entwicklungszeiten neuer Produkte und Technologien um 30 Prozent verkürzen zu wollen. Die Fahrzeug-Komponenten-Entwicklung und die Beschaffung wurden dafür in der Gesellschaft 100%TechCo gebündelt. Die Investitionssumme von einer Milliarde Euro soll das Vorhaben stützen.

Bisher bemängelten chinesische Kunden nämlich mangelnde Infotainment- und Connectivity-Funktionen sowie zu kleine Touchscreeens. Zudem sind Modelle aus dem Hause Volkswagen deutlich teurer als vergleichbare Autos von heimischen Marken. Der Tavascan trägt serienmäßig einen 15-Zoll-Bildschirm mit neuester VW-Software auf dem Armaturenträger. Ob das allerdings ausreicht, um den gigantischen Vormarsch chinesischer Konkurrenten aufzuhalten, bleibt abzuwarten.

Umfrage 33633 Mal abgestimmt Würden Sie Autos aus China kaufen? Klar, warum nicht? Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Volkswagen will mit einer neuen Submarke Elektroautos in China verkaufen. Damit reagieren die Wolfsburger auf den Flop der bisherigen MEB-Modelle. Chinesische E-Autos haben beim dortigen Elektro-Boom klar die Nase vorn – vor allem weil sie günstiger und moderner sind. Das erste Modell des neuen VW-Sub-Labels wird der Tavascan von Cupra sein, der ohnehin in China vom Band läuft.