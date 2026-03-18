VW T-Roc Rückruf 2026: Spurstange kann Lenkung beeinträchtigen

Die Ursache des Rückrufs liegt in einer nicht ordnungsgemäßen Verschraubung der Spurstange mit dem Radlagergehäuse. Laut Volkswagen könnte die Verschraubung mit einem zu geringen Drehmoment festgezogen worden sein. Dies wurde bei internen Qualitätsüberprüfungen entdeckt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt, dass dies zu einem Lösen der Spurstange und in der Folge zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Lenkfähigkeit führen kann. Bisher sind keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden bekannt.

Umfang der Rückrufaktion Weltweit sind 4.025 Fahrzeuge betroffen, davon 1.404 in Deutschland. Die betroffenen Modelle wurden zwischen dem 6. September 2025 und dem 5. Februar 2026 produziert. Von den in Deutschland betroffenen Fahrzeugen befinden sich 510 bereits in Kundenhand, während die restlichen Fahrzeuge noch im Besitz von Volkswagen oder der Händlerorganisation sind. Der Rückruf wird unter der internen VW-Kennung 48AX und der KBA-Referenznummer 16132R geführt.

Maßnahmen zur Behebung Volkswagen hat die betroffenen Halter angewiesen, ihre Fahrzeuge nicht zu bewegen, bis die Reparatur durchgeführt wurde. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Fahrzeuge in die Werkstätten abgeschleppt. In der Vertragswerkstatt wird die Verschraubung zwischen der Spurstange und dem Radlagergehäuse überprüft und bei Bedarf ersetzt. Volkswagen bittet die betroffenen Halter, umgehend einen Termin mit einem Servicebetrieb zu vereinbaren.

Rolle des Kraftfahrt-Bundesamts Das KBA überwacht die Rückrufaktion in Deutschland und gibt Empfehlungen an die betroffenen Halter. Die Behörde rät, sich direkt an den Hersteller oder eine Vertragswerkstatt zu wenden, um die Reparatur schnellstmöglich durchführen zu lassen. Die Rückrufaktion ist ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Behörden, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten.

Auswirkungen auf die Kunden Für die betroffenen Kunden bedeutet der Rückruf eine vorübergehende Einschränkung der Mobilität. Volkswagen hat jedoch Maßnahmen ergriffen, um den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Die Abschleppdienste und die Reparaturen in den Vertragswerkstätten sind für die Kunden kostenlos. Dennoch ist es wichtig, dass die Halter schnell handeln, um mögliche Risiken zu vermeiden.