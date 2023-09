Das gute Jahres-Endergebnis ist allerdings auf den Porsche-Börsengang zurückzuführen, der dem VW-Konzern 20 Milliarden Euro in die Kassen spülte. Mitte 2023 haben die Wolfsburger nun mit mangelndem Absatz an Elektroautos und großen Investitionen in das Verbrenner-Ende zu kämpfen – obwohl der E-Anteil an den Gesamtauslieferungen in diesem Jahr von sieben auf acht bis zehn Prozent anwachsen soll. Dennoch rechnet der Konzern auch in den kommenden Jahren mit kräftigen Gewinnen und will diese reinvestieren. Bis 2027 planen die Wolfsburger mit Investitionen von 180 Milliarden Euro. In der vorangegangenen Planungsrunde waren es noch 159 Milliarden Euro.