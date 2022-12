Geschenke für Kinder und Autofans Wer suchet, der findet

Eigentlich ist das Suchen nur an Ostern hoch im Kurs. An Weihnachten versammeln sich die Geschenke bekanntermaßen eher unter dem Weihnachtsbaum. Doch mit diesen Wimmelbüchern kann auch nach dem Auspacken der Weihnachtsgeschenke gesucht werden.

Mercedes Wimmelbuch schickt die Autofans ins Museum

Unter dem Titel Mercedes-Benz wimmelt, werden die Kleinen in die Welt von Mercedes mitgenommen, genauer ins Mercedes Benz Museum. Dort durchleben sie eine Zeitreise vom Beginn des Automobilbaus bis in die Moderne.

Tina Krehan Aus: Mercedes-Benz wimmelt, Silberburg-Verlag 2021 Mercedes Wimmelbuch, Silberburgverlag

Das Mercedes Wimmelbuch mit Illustrationen von Tina Krehan aus dem Silberburg-Verlag mit 16 Seiten ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet und für 14,99 Euro erhältlich.

Das Wimmelbuch von BMW zeigt den Kindern die BMW-Welt

Auch bei BMW setzt man auf Markenbildung – im wahrsten Sinne. Deshalb reisen Kleinen mit den Bildern im BMW-Wimmelbuch auf den 16 Seiten vom Parkplatz vor dem Vierzylinder über die Produktion bis hin zum Forschungs- und Entwicklungszentrum. Unterwegs gibt es neben vielen neuen und historischen Fahrzeugen der BMW-Familie auch viel Alltägliches für die Kleinen zu Bewundern und Entdecken.

Wimmelbuchverlag, Stefan Lohr BMW Wimmelbuch, Wimmelbuchverlag

Das BMW Wimmelbuch wurde von Max Walther illustriert und ist im Wimmelbuchverlag erschienen. Das Buch wird für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren empfohlen und kostet 12,95 Euro.

Von Weissach über Zuffenhausen nach Le Mans geht es im Porsche-Wimmelbuch

Das Wimmelbuch von Porsche entführt seine Betrachter in das Universum des Sportwagenbauers. Von der Entwicklung in Weissach samt Windkanal über den Stammsitz in Zuffenhausen und das Werk in Leipzig bis hin zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans gibt es von der Historie bis zum Motorsport einen üppigen Rundumschlag zur Marke des legendären 911.

Wimmelbuchverlag, Stefan Lohr Porsche-Wimmelbuch, Wimmelbuchverlag

Die 16 Seiten des Porsche Wimmelbuchs illustrierte Stefan Lohr. Erschienen ist es im Wimmelbuchverlag und für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Der Preis liegt bei 12,80 Euro.