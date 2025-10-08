Zweite Takata‑Rückrufwelle: Warum der Airbag‑Skandal neu aufflammt

Die Ursache ist bekannt: In Takata-Airbags wurde ein Treibstoff eingesetzt, der bei Feuchtigkeit und Alterung instabil reagiert. Im Ernstfall kann der Airbag beim Auslösen Metallteile durch den Innenraum schleudern. Bereits vor Jahren führte das zu millionenfachen Rückrufen – nun trifft es erneut Fahrzeuge von Škoda. Modelle wie Yeti, Fabia oder Superb aus den Baujahren 2014 bis 2016 sind betroffen.

Was beunruhigt: Derartige Probleme treten oft erst nach Jahren zutage. Materialermüdung, Temperaturzyklen und schlechte Langzeittests machen Sicherheitsbauteile im Alter unberechenbar. Genau hier liegt das eigentliche Problem – und eine zentrale Schwäche der bisherigen Qualitätssicherung.

Wiederholung statt Lösung Dass ein solch weitreichender Rückruf erneut notwendig wird, zeigt: Viele Hersteller haben zwar reagiert, aber zu spät – oder zu punktuell. Auch Behörden greifen oft erst ein, wenn Schäden bereits auftreten. Frankreich etwa ließ im Sommer 2025 über 800.000 Fahrzeuge stilllegen, um Risiken durch defekte Takata-Gasgeneratoren zu minimieren.