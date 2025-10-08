AMS Kongress
Verkehr
Sicherheit

Zweite Takata‑Rückrufwelle: Warum der Airbag‑Skandal neu aufflammt

Rückrufe bei Skoda
Takata‑Defekte wieder im Rampenlicht

Die Rückrufwelle rollt erneut: Mehr als Hunderttausend Skoda-Modelle sind wegen defekter Takata-Airbags betroffen. Der Skandal um fehlerhafte Gasgeneratoren, der bereits Millionen Fahrzeuge weltweit betraf, geht damit in die nächste Runde. Was wie ein Altlastenproblem erscheint, offenbart strukturelle Schwächen in der Autoindustrie – mit weitreichenden Folgen.

Veröffentlicht am 08.10.2025
Als Favorit speichern
Skoda Rapid Spaceback Drive
Foto: Hersteller

Die Ursache ist bekannt: In Takata-Airbags wurde ein Treibstoff eingesetzt, der bei Feuchtigkeit und Alterung instabil reagiert. Im Ernstfall kann der Airbag beim Auslösen Metallteile durch den Innenraum schleudern. Bereits vor Jahren führte das zu millionenfachen Rückrufen – nun trifft es erneut Fahrzeuge von Škoda. Modelle wie Yeti, Fabia oder Superb aus den Baujahren 2014 bis 2016 sind betroffen.

Was beunruhigt: Derartige Probleme treten oft erst nach Jahren zutage. Materialermüdung, Temperaturzyklen und schlechte Langzeittests machen Sicherheitsbauteile im Alter unberechenbar. Genau hier liegt das eigentliche Problem – und eine zentrale Schwäche der bisherigen Qualitätssicherung.

Wiederholung statt Lösung

Dass ein solch weitreichender Rückruf erneut notwendig wird, zeigt: Viele Hersteller haben zwar reagiert, aber zu spät – oder zu punktuell. Auch Behörden greifen oft erst ein, wenn Schäden bereits auftreten. Frankreich etwa ließ im Sommer 2025 über 800.000 Fahrzeuge stilllegen, um Risiken durch defekte Takata-Gasgeneratoren zu minimieren.

Diese zweite Rückrufwelle ist mehr als nur ein Nachbeben – sie ist ein strukturelles Warnsignal. Die Branche steht vor der Aufgabe, Qualitätsmanagement als dauerhaften Prozess zu begreifen. Das bedeutet: alterungsbeständige Materialien, Langzeittests unter realen Bedingungen und verpflichtende Prüfzyklen über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs hinweg.