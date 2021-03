007 San Monique Edition Moke Auf den Spuren von James Bond

Sich einmal wie James Bond fühlen. Zumindest in puncto Automobil ist dies nun möglich. Und nein, keine Sorge, dafür müssen Sie nicht gleich das Haus verkaufen oder das Studium Ihrer Kinder abbrechen. Denn auf dem Einkaufszettel ist weder von Aston Martin oder BMW die Rede. Hier überrascht der Name Moke. Genauer gesagt 007 San Monique Edition Moke. Und das Beste daran: Es handelt sich um ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit Platz für vier Personen – und 25 Liter Gepäck.

Für den Antrieb des 3,33 Meter langen, 1,65 Meter breiten und 1,55 Meter hohen Mokes auf seinen 14 Zoll großen Rädern sorgt ein bis zu 20 PS (15 kW) und 95 Newtonmeter starker Elektromotor. Bis zu 40 Kilometer pro Stunde und eine Reichweite von 65 Kilometern sollen möglich sein. Die zwölf Kilowattstunden große Batterie soll der Besitzer in sechs bis acht Stunden aufladen können. Kunden können sich im Vorfeld aussuchen, ob sie das Lenkrad ihres 1.050 Kilogramm schweren Fronttrieblers lieber auf der linken oder der rechten Seite haben möchten. Der Radstand beträgt 2,26 Meter.

Der 007 San Monique Edition Moke kostet 22.700 Euro

Das Design des 007 San Monique Edition Moke soll das Lebensgefühl der Karibik spiegeln. Einem Ort, der gleichbedeutend mit James Bond ist. Kein Wunder also, dass auch gleich der Name der fiktiven Insel aus "Live and Let Die" von 1973 Namensgeber der Sonderedition ist. Im Film fährt James Bond (Roger Moore) einen weiß-blauen Moke durch die Straßen von San Monique.

mokeamerica Das Reserverad ist am Heck angeschlagen.

Das Bimini Top ist blau-weiß gestreift, die Sitze schwarz und das Lenkrad sowie der Fahrstufenhebel aus braunem Holz gefertigt. Auf der Abdeckung des am Heck montierten Reserverads ist San Monique 1973 zu lesen. Gleichzeitig findet sich ein 007-Aufkleber unterhalb der rechten Heckleuchten. Inklusive Bau und Anlieferung müssen Kunden des 22.700 Euro teuren Mokes rund 100 Tage Wartezeit einkalkulieren. Moke America verspricht regelmäßige Updates zum Status der Bestellung und verlangt 50 Prozent des Kaufpreises sofort und 50 Prozent kurz vor der Anlieferung. Zudem erwartet die Käufer eine Kreditkartengebühr von vier Prozent.

Fazit

Moke America präsentiert ein echtes Bondfahrzeug für 22.700 Euro. Der rein elektrisch angetriebene 007 San Monique Edition Moke bietet Platz für vier Personen und schafft 65 Kilometer mit einer Ladung. Rund 100 Tage müssen Käufer auf ihren Neuwagen von der Bestellung bis zur Auslieferung warten.