Offiziell laufen diese Bilder unter dem Label "Performance Electric Vision Design Study" und sind im Acura Design Studio in Los Angeles entstanden. Begleitend erklärt Acuras Design-Chef Dave Marek: "Unser Design-Team träumt von einem zukünftigen Performance-Modell im typischen Acura-Design für das anbrechende Elektrozeitalter. Diese neueste Version eines vollelektrischen Hochleistungsmodells inspiriert jeden in unserem Studio dazu, die Grenzen neu zu definieren, und wir wollten den Spaß mit unseren Acura-Fans teilen."

So stark, wie kein Ruf zuvor

So stark, wie kein Ruf zuvor

So stark, wie kein Ruf zuvor

So stark, wie kein Ruf zuvor

Was Marek als Spaß abtut, werten viele Beobachter aber als klaren Hinweis auf den nächsten NSX. "Acura ist eine Performance-Marke, ein Unternehmen von Enthusiasten. Wir werden weiter voranschreiten und aktiv untersuchen, wie die nächste Generation von Sportwagen in einer elektrifizierten Ära aussehen sollte", erklärte Jon Ikeda, Vice President und Acura Brand Officer, im November 2022, als die Japaner die Produktion des Hybrid-NSX eingestellt hatten. Auch der Mutterkonzern Honda hatte in seinem Elektroauto-Ausblick schon einen Sportwagen eingeplant.