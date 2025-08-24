Brabus 700: Rolls-Royce Cullinan II mit 700 PS und Carbon-Breitbau

Brabus zeigt auf der Monterey Car Week 2025 den 700. Grundlage ist der Rolls-Royce Cullinan Series II, der für das Projekt umfassend überarbeitet wurde. Neben der Sonderfarbe "Cascade Gray", in der auch alle ursprünglich verchromten Elemente ausgeführt sind, erhält das Fahrzeug neu entwickelte Anbauteile aus Sicht-Carbon sowie eine geänderte Licht-Signatur in den Frontpartien.

V12 mit 700 PS Angetrieben wird das SUV von einem 6,75-Liter-V12-Biturbo. Er leistet 700 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 950 Nm. Der Allradantrieb beschleunigt den Wagen in 5,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Eine Auspuffanlage mit Klappensteuerung ermöglicht eine variable Geräuschkulisse von dezent bis kraftvoll.

Breitversion und Räder im 24-Zoll-Format Die Breitversion verändert die Proportionen des Cullinan sichtbar. Breitere Kotflügel schaffen Platz für Monoblock M "Platinum Edition"-Räder in 24 Zoll. Die Räder an der Hinterachse sind zwölf Zoll breit. Ein Fahrwerksmodul senkt das Fahrzeug um rund 25 Millimeter ab.

Interieur in "Verdant Shadow" Der Innenraum ist vom Armaturenbrett bis zum Kofferraum mit Leder im Farbton "Verdant Shadow" ausgekleidet. Sitze, Türverkleidungen und Böden sind mit abgestepptem Leder ausgeführt. Ergänzt wird die Ausstattung durch Elemente aus Carbon und Aluminium. Ein farblich dazu passender Fahrzeugschlüssel und eine optionale Reisetasche greifen das Design des Interieurs auf.