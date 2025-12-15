AMS Kongress
Oldtimer
Auktionen & Events

Oldtimer-Events 2026: Die wichtigsten Messen, Märkte, Treffen & Motorsport-Termine

Oldtimer Events 2026
Die wichtigsten Termine für Ihren Kalender

Inhalt von

Der große Oldtimer-Kalender 2026: Alle wichtigen Messen, Teilemärkte, Treffen und historischen Motorsport-Events mit Terminen, Highlights und Links.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.12.2025
Als Favorit speichern
Classics and Coffee am Mercedes-Benz Museum Stuttgart
Foto: Carina Mollner

Das Oldtimer-Jahr 2026 verspricht eine seltene Dichte an Highlights: große internationale Leitmessen, traditionsreiche Teilemärkte, ikonische Treffen und historische Motorsport-Events von globaler Bedeutung. Unsere Übersicht bündelt alle Termine – präzise, chronologisch und mit direkten Links zu den Veranstaltern. Perfekt für Sammler, Schrauber, Clubs und alle, die ihre Saison optimal planen wollen.

OLDTIMER-MESSEN 2026

Von Maastricht über Paris bis Bologna: Die Oldtimer-Messen 2026 kombinieren Szene-Tradition, Herstellerpräsenz, Händlerqualität und spektakuläre Sonderausstellungen. Ein starkes Messejahr mit einigen Jubiläen und Premieren.

InterClassics Maastricht – 15.–18. Januar 2026

Die erste große europäische Messe des Jahres versammelt über 300 Aussteller und rund 800 Fahrzeuge vom Vorkriegsmodell bis zum Sportwagen. Schwerpunkt 2026: Japanische Sport- und Rennwagen. https://interclassics.events/de/interclassics-maastricht/

Salon Rétromobile Paris – 28. Januar–1. Februar 2026

Zum 50. Jubiläum zeigt die Rétromobile in Versailles eine große Sonderschau zu den BMW Art Cars – ein Magnet für Sammler, Museen und Hersteller. https://retromobile.com

Bremen Classic Motorshow – 30. Januar–1. Februar 2026

Traditionell stark besucht: der berühmte Parkhaus-Markt, hochwertige Sonderausstellungen und 2026 das Thema "4x4 Performance" mit Exoten wie Jensen FF und Porsche 959. https://www.classicmotorshow.de

Retro Classics Stuttgart – 19.–22. Februar 2026

Eines der größten Old- und Youngtimer-Events Süddeutschlands: Autos, Neoclassics, Livemusik und Abendprogramm inklusive. https://retro-classics.de

Retro Classics Essen – 8.–12. April 2026

Zum 90. Jubiläum des BMW 328 widmet sich eine große Sonderschau dem legendären Roadster. Dazu: 60 Jahre BMW 02, Opel Rekord C und 40 Jahre Opel Omega A. https://retro-classics.de

Klassikwelt Bodensee – 12.–14. Juni 2026

In Friedrichshafen treffen sich Oldtimer zu Lande, zu Wasser und in der Luft: Flugshows, Bootsklassiker und eine stetig wachsende Besucherzahl. https://klassikwelt-bodensee.de

Techno Classica Salon Dortmund – 24.–27. September 2026

Der Nachfolger der Essener Techno Classica startet mit neuem Konzept und neuem Standort durch. Ein spannender Neustart der traditionsreichsten deutschen Messe. https://siha.de

Auto e Moto d’Epoca Bologna – 22.–25. Oktober 2026

Über 5.000 Autos und Motorräder machen Bologna zur selbsternannten "größten Messe Europas". Händlerqualität und Markenvielfalt sind traditionell enorm. https://autoemotodepoca.com

Retro Classics Bavaria Nürnberg – 6.–8. November 2026

Der regionale Jahresabschluss der Retro-Classics-Serie: sympathisch, entspannter Andrang und oft überraschend hochwertige Sonderthemen. https://retro-classics.de

InterClassics Brüssel – 20.–21. November 2026

Zum 10. Jubiläum präsentieren Händler in der Brussels Expo Youngtimer, Supersportler und ausgewählte Sammlerstücke. https://interclassics.events/de/interclassics-brussels/

TEILEMÄRKTE 2026

Teilemärkte sind das Herz der Schrauberkultur: authentisch, direkt und oft die einzige Chance, längst vergessene Originalteile zu finden. 2026 bietet gleich mehrere Pflichttermine.

Technorama Kassel – 21.–22. März 2026

Teilemarkt und Messe im besten Sinn: familiär, bodenständig und ohne unnötigen Rummel. Weitere Termine: Ulm (2./3. Mai), Hildesheim (30./31. Mai). https://technorama.de

Technorama Ulm – 2./3. Mai 2026

Eine regionale Mischung aus Messe und Markt. https://technorama.de

Bockhorner Oldtimermarkt – 12.–14. Juni 2026

Einer der größten und charmantesten Märkte Deutschlands. Atmosphäre wie früher – mit Erdbeerkuchen, aber vor allem mit Teilen und Raritäten. https://bockhorner-oldtimermarkt.de

Beaulieu International Autojumble – 12.–13. September 2026

Der Kultmarkt im Süden Englands: "Findet man ein Teil in Beaulieu nicht, gibt’s das auch nicht." Ein Muss für jeden Enthusiasten. https://beaulieu.co.uk

Veterama Mannheim – 9.–11. Oktober 2026

Europas großer Klassiker unter den Teilemärkten. Der Outdoor-Ableger findet früher im Jahr, vom 24.–26. April 2026, in Hockenheim statt. https://veterama.de

Veterama Mannheim Oktober 2025 Teilemarkt für Oldtimer auf dem Maimarkt-Gelände
Michael Orth

Teilesuche auf der Veterama in Mannheim: Tausende Besucher jeden Alters pilgern im Oktober zum Maimarktgelände.

TREFFEN & CONCOURS 2026

Vom Neujahrstreffen in Brooklands über Villa d’Este bis Pebble Beach: Treffen sind die emotionale Seite der Szene – nahbar, vielfältig und oft spektakulär in ihrer Kulisse.

New Year’s Day Classic Gathering – 1. Januar 2026

Winter-Barbecue, Livemusik und Klassiker im Brooklands Museum. https://brooklandsmuseum.com

Traversée de Paris hivernale – 25. Januar 2026

Hunderte Fahrzeuge aller Art fahren einmal quer durch Paris – ein rollendes Museum. https://vincennesenanciennes.com

The Ice St. Moritz – 30.–31. Januar 2026

Coole Klassiker auf dem zugefrorenen See: Motorsport-Ästhetik im Schnee. https://theicestmoritz.ch

F.A.T. Ice Race – 31. Januar 2026

Festival mit Rennen, Buggys, Klassikern, Skijöring und Streetfood. https://fat-international.com

Classics & Coffee (April–Oktober 2026)

Markenoffenes Sonntagsformat am Mercedes-Benz-Museum. https://mercedes-benz.com

Oldtimer-Tankstelle Brandshof (April–Oktober 2026)

Hamburger Kultort mit regelmäßigen Markentreffen. https://tankstelle-brandshof.de

Oldtimer-Treffen Ellringen – 19. April 2026

Treffen aller Klassen, inkl. Motorräder, Traktoren und Teilemarkt. https://oldtimer-ellringen.de

Concorso d’Eleganza Villa d’Este – 15.–17. Mai 2026

Der prestigeträchtigste Concours Europas am Comer See. https://concorsodeleganzavilladeste.com

Internationales Dino-Meeting – 18.–21. Juni 2026

Treffen für Fiat-, Ferrari- und Lancia-Dino inklusive Bergtouren. https://clubdino.org

Concours of Elegance Germany – 3.–4. Juli 2026

Hochwertige Klassiker in exklusivem Ambiente. https://concoursofelegancegermany.com

Power Big Meet – 3.–5. Juli 2026

Europas größtes US-Car-Treffen in Südschweden. https://bigmeet.com

Einbecker Oldtimertage – 3.–5. Juli 2026

Treffen rund um den PS.Speicher, inkl. Rallye und Korso. https://ps-speicher.de

Goodwood Festival of Speed – 9.–12. Juli 2026

Das Festival der Rekorde – Hillclimb, Stars, Prototypen, Klassiker. https://goodwood.com

Traversée de Paris estivale – 19. Juli 2026

Die Sommerausgabe mit Picknick und hunderten historischen Fahrzeugen. https://vincennesenanciennes.com

Classic Days Grand Meeting – 31. Juli–2. August 2026

Clubtreffen, Showläufe und Gartenparty auf dem Rittergut Birkhof. https://classic-days.de

Pebble Beach Concours d’Elegance – 16. August 2026

Der Höhepunkt der Monterey Car Week. https://pebblebeachconcours.net

Chantilly Arts & Elegance – 6. September 2026

Concours im Schlosspark mit Clubs, Picknickwiesen und Haute Couture. https://chantillyartsetelegance.com

ASC Classic Gala Schwetzingen – 4.–6. September 2026

Deutschlands traditionsreichster Concours im Barockgarten. https://concours-delegance.de

Goodwood Revival – 18.–20. September 2026

Spektakuläre Rennen plus authentische Kostümwelt. https://goodwood.com

Icons Mallorca – 23.–26. September 2026

Speed, Design und entspannte Luxus-Atmosphäre abseits des Partytrubels. https://iconsmallorca.com

HISTORISCHER MOTORSPORT 2026

Historischer Motorsport ist die pulsierende Herzfrequenz der Szene: authentisch, laut, technisch faszinierend und emotional. 2026 verspricht ein Ausnahmejahr zu werden.

Grand Prix de Monaco Historique – 24.–26. April 2026

Vorkriegsrennwagen, Formel-Ikonen und frühe Turbo-Boliden – live auf dem originalen Stadtkurs. https://acm.mc

Hockenheim Historic – 8.–10. Mai 2026

Jim Clark Revival mit Tourenwagen, Prototypen und Formel-Rennserien. https://hockenheim-historic.de

Gaisbergrennen Salzburg – 4.–6. Juni 2026

Gleichmäßigkeitsrennen auf klassischer Bergrennstrecke. https://src.co.at

Nürburgring Classic – 12.–14. Juni 2026

Bunte Mischung aus "Kampf der Zwerge", Tourenwagen, CanAm, Vorkriegsfahrzeugen und Youngtimern. https://nuerburgringclassic.de

Eifel Rallye Festival – 23.–25. Juli 2026

Rallye-Geschichte live: über 160 Fahrzeuge in Aktion. https://eifel-rallye-festival.de

Solitude Revival – 25.–26. Juli 2026

Erinnerung an die legendären Formel- und Motorradrennen bis 1965. https://solitude-revival.org

Belmot Oldtimer Grand Prix – 7.–9. August 2026

Pflichttermin auf dem Nürburgring – eines der größten historischen Motorsport-Events Europas. https://oldtimergrandprix.com

Bergpreis Schwäbische Alb – 6. September 2026

4,2 Kilometer, 18 Kurven, 280 Höhenmeter – ein legendäres Revival. https://bergpreis-schwaebischealb.de

1000 km Nürburgring – 18.–20. September 2026

Traditionsrennen und Finale der Historischen Langstreckenmeisterschaft. https://1000kmnuerburgring.de

